مشارك يروي تجربة حصوله على عمل بعد ظهوره في برنامج “مذيع من الجمهور” (فيديو)

قال شمسان الفقيه، أحد المشاركين في البرنامج التفاعلي “مذيع من الجمهور” إن ظهوره في البرنامج على قناة الجزيرة مباشر ساعده في العمل مع بعض القنوات المحلية وشركات الإعلان في بلده اليمن.

وأضاف الفقيه في رسالة خاصة أرسلها لمذيع البرنامج الزميل أيمن عزام: “من لا يشكر الناس لا يشكر الله.. بفضل الله ثم بفضل استضافتك ودعمك لي الآن اشتغل مع بعض القنوات المحلية وشركات الإعلان”.





وقال الفقيه لموقع الجزيرة مباشر إن إرساله مشاركته لبرنامج “مذيع من الجمهور” كانت بمثابة اختبار، مضيفًا: كنت أعلم أنها فرصة عظيمة وتحديد حقيقي لمستواي في التعليق الصوتي.

وتابع: الجزيرة قامة إعلامية عالمية وحصولي على أي تقدير منها هو بمثابة شهادة حقيقية معتمدة عند كل الجهات الإعلامية داخليًا وخارجيًا، وهذا ما حصل فعلًا.

وختم الفقيه تجربته قائلًا: فبعد استضافتي على البرنامج على قناة الجزيرة مباشر ودعمها لي اكتسبت ثقة أكبر كانت بمثابة دفعة قوية، وتلقيت اهتمامًا وعروضًا لأعمال على قنوات وفضائيات محلية وشركات إعلانات تجارية.





وأطلقت قناة الجزيرة مباشر برنامجها التفاعلي الجديد “مذيع من الجمهور” في سعيها لاكتشاف المواهب المميزة، وليكون فاتحة الباب أمام الموهوبين في التقديم التلفزيوني لينتقلوا من المشاهدة إلى المشاركة.

ويمكن بسهولة المشاركة في البرنامج عبر خطوات يسيرة، أولًا تسجيل فيديو لا تزيد مدته عن دقيقتين يتضمن قراءة أي محتوى سواء كان سياسيا أو رياضيا أو اجتماعيا أو إجراء فقرة حوارية مع ضيف بحيث تبرز الفقرة مهارات المقدم وموهبته.

وتأتي الخطوة التالية بإرسال الفيديو المسجل عبر تطبيق واتساب على رقم 0097433795935، لتقوم بعدها أسرة البرنامج باستقبال الفيديوهات المصورة وتجهيزها تباعًا للعرض في البرنامج وإجراء حوار مع المشارك حول طموحاته الإعلامية وكيفية تطوير قدراته وصقل مهاراته.

وينصح البرنامج باختيار مكان تصوير ملائم وإضاءة جيدة، ووضوح للصوت بما يحسن جودة الفيديو المرسل ويجعله جاهزًا للعرض والمنافسة.

ويأتيكم البرنامج في السابعة مساء السبت بتوقيت مكة المكرمة على قناة الجزيرة مباشر 24 على يوتيوب، وعلى البث الحي لصفحتَي الجزيرة مباشر على فيسبوك وتويتر.