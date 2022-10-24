لم يعلن إسلامه بعد.. فيديو لملاكم أمريكي يصلي في المسجد يثير الجدل (فيديو)

نشر لاعب الفنون القتالية المختلطة تام خان تسجيلا مصورا له وهو يصلي رفقة زميله الملاكم الأمريكي أندرو تيت لاعب الـ”كيك بوكسينغ”، متحدثا عن أثر الإسلام في قلب الأخير الذي لم يعلن إسلامه بعد.

وأكد خان (وهو مسلم) أن الملاكم البالغ من العمر 35 عاما “مخلص جدّا وقلبه مع الإسلام”، داعيا الناس إلى السماح له بالإعلان عن إسلامه بالطريقة التي يريدها.

وشارك خان فيديو الصلاة مع تيت على حساباته الشخصية الموثقة بمواقع التواصل الاجتماعي، السبت، معلقا عليه بعبارة “الحمد لله”، ليلقى تفاعلا واسعا وإعجاب الآلاف من المتابعين.

وكتب خان في تعليق مطول له على الفيديو يوضح أسباب مشاركته والهدف منه “دعوني أوضح بعض الأشياء، لماذا سجلت لنا ونحن نصلي؟ لأنه يساعد على نشر الإيجابية”، مؤكدا أنها المرة الأولى التي يصلي فيها تيت.

وأضاف “كان بإمكان أندرو أن يقول لا، فهو يعلم أن هذا يمكن أن يكون له تأثير سلبي في وضعه المثير للجدل بالفعل على وسائل التواصل الاجتماعي، لكنه فعل ذلك بنفسه. والله كانت زيارة خاصة للمسجد. فقط أنا وهو أردنا ذلك. خططنا لذلك منذ أيام، لكنه ذكّرني اليوم بالذهاب”.

وتابع “أنا سعيد لأننا فعلنا ذلك حتى يرى الناس الجانب الحقيقي منه، وكانت هذه المرة الأولى له في المسجد، ويا لها من طريقة لبدء رحلته، حيث ذهبنا ليلة السبت إلى المسجد للصلاة، وتحدثت مطولا عن القرآن والأحاديث وتصرفات الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، والمفاهيم الخاطئة عن الإسلام، وغير ذلك”.

وأشار إلى أن ما فعلاه هو طريقة لتحفيز الأطفال الصغار على عدم الشعور بالخجل من التدين والصلاة.

وبشأن ما يتعلق بإسلام أندرو تيت ونطقه للشهادتين، قال خان “اتفقنا على أنه لا ينبغي عرضها على بودكاست أو أي شيء آخر، لأن الناس سيدّعون أنها من أجل النفوذ أو المتابعة المزيفة. لا أحد كامل، ولكن الحمد لله قلب طيّب ونيات صافية”.

وطالب كل من يتحدث عن إسلام تيت بالسماح لصاحب الشأن أن يعلنها بالطريقة التي يريدها والسماح له بأخذ وقته، لافتا إلى أن تغيير نمط الحياة ليس بالأمر السريع، ولكنْ قبول الحقيقة والاعتقاد بأنها أمر ضروري، لأن الغد ليس مضمونا أبدا، على حد وصفه.

تيت المثير للجدل

وشاع صيت تيت على وسائل التواصل الاجتماعي في عام 2022، إذ وصفه مؤيدون للنسوية وغيرهم بأنه “كاره للنساء”، بسبب تعليقات له عن المرأة وطريقة معاملتها.

وقال تيت في يناير/كانون الثاني الماضي “أنا أكثر الرجال بحثا في غوغل على هذا الكوكب، أكثر من جو بايدن ودونالد ترمب”.

ومن أبرز تصريحات تيت المثيرة للجدل “مكان المرأة هو المنزل، ولا يمكنها القيادة، وهي ملك للرجل”، كما يعتقد أن ضحايا الاغتصاب “يجب أن يتحملوا المسؤولية”.

وقالت صحيفة “الغارديان” إن تسجيلات الملاكم السابق المصورة حققت 11.6 مليار مشاهدة.