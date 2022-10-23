سراج الدين.. طفل سوري يسعى لجمع تكلفة عملية جراحية تخلصه من التشوه الخلقي (فيديو)

يشعر الطفل السوري سِراج الدين معن دياب بالفخر باسمه المميّز، ويقول إن معناه “الشمس المضيئة”، مستدلا بقوله تعالى “وجعلنا سراجا وهاجا”.

يعلم سراج أنه لا يشبه باقي أقرانه إذ يعاني من تشوه خلقي بالوجه والعين، لكن اليأس لم ينل منه في أن يكون كذلك يومًا ما.

يأمل الطفل ذو الـ 8 سنوات في إيجاد متبرع له من أجل إجراء عملية جراحية، ويحلم أن يصبح طبيب عيون حتى يساعد المرضى.

طلب سراج عبر شاشة الجزيرة مباشر من كل من يراه أن يساعده على تحقيق حلمه وإجراء العملية، وهو يدعو بلسان لاهج أن يفرج الله عنه وأسرته ويزيح همّهم.

يمسك سراج المصحف ويحاول أن يقرأ منه كما يحاول الكتابة، ويتميز بذكائه وقراءته للقرآن الكريم. يتمنى الطفل الذهاب للمدرسة لكن والديه يخشون عليه تنمر الأقران.

تساعد الأم طفلها في تحصيل الدروس في المنزل وترافقه لإجراء الامتحانات، حتى يتمكن من مواكبة دراسته والعودة إلى الفصل يوما ما.

ملَك سراج رباطة جأش أكثر من والدته التي سبقتها دموعها وهي تتحدث لكاميرا الجزيرة مباشر، قالت إن صغيرها خضع لخمس عمليات جراحية ويحتاج لسادسة.

غادرت الأسرة منزلها في سوريا صوب تركيا تتنقل من مكان إلى آخر منذ 4 أشهر بين المستشفيات، ليتضح بعد عناء طويل أنه لا يمكن إجراؤها في المستشفيات الحكومية.

وصلت الأم التي ترافق طفلها في رحلته العلاجية بتركيا، إلى أن حالة سراج تحتاج 30 ألف دولار، ثم أربع عمليات أخرى على مدار 3 سنوات بتكلفة 120 ألف دولار، لا تملك منها الأسرة شيئا.

انهارت الأم وهي توضح أن الطفل بدأ يفقد أجزاء من بصره بسبب التشوه، مضيفة أنه يحاول أن يمارس حياته بعين واحدة وأنه متفوق في دراسته.

ترجو الأم كل من شاهد حالة سراج أن يساعدها على إجراء العملية له.