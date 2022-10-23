حفل “يسرّ الناظرين”.. تكريم 481 من حفظة القرآن الكريم في الجيزة بمصر (فيديو)

أثار حفل حاشد لتكريم حفظة القرآن الكريم في قرية غمازة الكبرى بمحافظة الجيزة المصرية تفاعلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وانتشرت صور الحفل الذي أقيم الجمعة بشكل واسع، وشهد تكريم 481 من الحفّاظ.

وأظهر مقطع فيديو من الحفل الأطفال وهم يشكلون سلسلة بشرية وقد ارتدوا ثيابًا بيضاء واتشحوا بالأحمر، وارتدت الحافظات ملابس خضراء ووشاحًا أبيض، حاملين شهادات الحفظ وسط زغاريد واحتفاء كبير من الأهالي والحضور.

وأوضحت المقاطع والصور تنظيمًا محكمًا للحفل الذي سهر عليه مركز شباب قرية غمازة الكبرى، وحضره وفد من علماء الأزهر، وفق مصادر محلية.

وينظم مركز الشباب بالقرية، سنويًّا، احتفالية كبرى لتكريم حفظة القرآن الكريم.

ونشرت صفحات محلية مقاطع أخرى من الحفل الذي حضرته أعداد هائلة، احتفلت فيه بالحفظة مع فرقة للأناشيد والمدائح النبوية.