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استقبلوها ببهجة.. سقوط بواكير ثلوج على شمالي وشرقي تركيا (فيديو)

23/10/2022

شهدت مناطق في تركيا تساقطات ثلجية، أول أمس الجمعة، ومنها محافظات شمالي وشرقي البلاد.

وأظهرت مقاطع فيديو أطفالًا يصنعون كرة ثلجية ضخمة ويستمتعون بالتساقطات الأولى، بينما وجدت أبقار صعوبة في إيجاد العشب الأخضر.

وفي مرتفعات قضاء غوله بولاية أرداهان شمال شرقي تركيا، صنعت الثلوج لوحات طبيعية خلابة مع ألوان الخريف في المنطقة.

وغطت الثلوج -التي تساقطت في الأيام الأخيرة- المرتفعات لتتزين بحلة بيضاء، وتشكل مشاهد جميلة مع درجات الأصفر والأخضر.

وحذرت الأرصاد الجوية التركية من هطول أمطار في شرقي وجنوب شرقي الأناضول، وتساقط الثلوج على المناطق المرتفعة منها.

ووفقًا لآخر التقييمات التي أجرتها المديرية العامة للأرصاد الجوية، فستكون الأجزاء الشرقية من البلاد غائمة جزئيًّا.

وتوقعت مديرية الأرصاد، أمس السبت، هطول أمطار وثلوج وتكوّن الصقيع جنوب شرقي الأناضول، وأن تكون التساقطات قوية في مدينتي باتمان وسيرت خلال ساعات الصباح.

وتشير التقديرات إلى أن درجات الحرارة ستكون حول المعدلات الموسمية في المناطق الساحلية والشرقية، بينما ستكون 2-4 درجات تحت المعدل الطبيعي وسط الأناضول.

المصدر : الأناصول + الجزيرة مباشر