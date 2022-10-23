استقبلوها ببهجة.. سقوط بواكير ثلوج على شمالي وشرقي تركيا (فيديو)

شهدت مناطق في تركيا تساقطات ثلجية، أول أمس الجمعة، ومنها محافظات شمالي وشرقي البلاد.

وأظهرت مقاطع فيديو أطفالًا يصنعون كرة ثلجية ضخمة ويستمتعون بالتساقطات الأولى، بينما وجدت أبقار صعوبة في إيجاد العشب الأخضر.

وفي مرتفعات قضاء غوله بولاية أرداهان شمال شرقي تركيا، صنعت الثلوج لوحات طبيعية خلابة مع ألوان الخريف في المنطقة.

وغطت الثلوج -التي تساقطت في الأيام الأخيرة- المرتفعات لتتزين بحلة بيضاء، وتشكل مشاهد جميلة مع درجات الأصفر والأخضر.

وحذرت الأرصاد الجوية التركية من هطول أمطار في شرقي وجنوب شرقي الأناضول، وتساقط الثلوج على المناطق المرتفعة منها.

Rüzgarın, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir. — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) October 21, 2022

ووفقًا لآخر التقييمات التي أجرتها المديرية العامة للأرصاد الجوية، فستكون الأجزاء الشرقية من البلاد غائمة جزئيًّا.

وتوقعت مديرية الأرصاد، أمس السبت، هطول أمطار وثلوج وتكوّن الصقيع جنوب شرقي الأناضول، وأن تكون التساقطات قوية في مدينتي باتمان وسيرت خلال ساعات الصباح.

Yağışların; sabah saatlerinde Batman'ın doğu ilçeleri ile Siirt çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) October 22, 2022

🗓22 Ekim 2022 (Cumartesi)

☔Kuvvetli Yağışlara Dikkat!

🌡Hava Sıcaklığı: Kıyı kesimlerde ve doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında, iç kesimlerde mevsim normallerinin 2-4 derece altında seyretmesi bekleniyor. pic.twitter.com/RrUnDVatfV — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) October 22, 2022

وتشير التقديرات إلى أن درجات الحرارة ستكون حول المعدلات الموسمية في المناطق الساحلية والشرقية، بينما ستكون 2-4 درجات تحت المعدل الطبيعي وسط الأناضول.