كيف أتعامل مع اليهود في بلدي؟ سؤال من متصل والداعية محمد الصغير يجيب (فيديو)

أجاب الدكتور محمد الصغير عضو مجلس أمناء الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين عن سؤال متصل ببرنامج (أيام الله) على الجزيرة مباشر عن التعايش بين اليهود والمسلمين.

وقال الشيخ الصغير إن المسلمين ليسوا في حرب مع الديانة اليهودية ولا مع اليهود، بل مع الصهاينة المحتلين للقدس، وأفاد بوجود جماعات يهودية ضد الاحتلال مناصرة للقضية الفلسطينية، على قلّتها.

وجاء سؤال المتصل بالبرنامج من تونس حيث يعيش عدد من اليهود التونسيين، وفق قوله. واستدل الدكتور محمد الصغير بالآية الكريمة {لا ينهاكُمُ اللهُ عنِ الذينَ لمْ يقاتلوكُم في الدينِ ولمْ يُخرجوكُم مِن ديارِكُم أن تَبَرُّوهُم وتُقسِطوا إليهِم إنَّ اللهَ يُحبُّ المُقسِطين}.

وتابع الداعية “أما المواطنون من اليهود الذين يعيشون في الدول العربية، فإن لهم حق المواطنة وحقوق الجوار ما داموا غير محاربين أو داعمين للمحاربين”.

وتُعَد جزيرة جربة في ولاية مدنين جنوب شرقي تونس من أهم مناطق وجود اليهود، ويعيش فيها حاليًا نحو 1200 منهم، ويُعَد كنيس “الغريبة” بالجزيرة من أقدم المعابد اليهودية في أفريقيا، إذ يعود تاريخه إلى نحو 2400 عام، وفق تقرير لوكالة الأناضول.

وتشعل الزيارة السنوية التي يؤديها اليهود لمعبد “الغريبة” فتيل قضية التطبيع، إذ تُوجّه أحزاب وحقوقيون اتهامات للسلطات بالسماح لشخصيات إسرائيلية بالحضور تحت غطاء ديني.