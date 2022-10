علييف يقبل تحدي أردوغان ويرفع الأثقال.. شاهد ماذا حدث (فيديو)

في موقف طريف تحدّى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رئيس أذربيجان إلهام علييف بأن يقوم برفع الأثقال، فما كان من علييف إلا أن قبل التحدي على الفور.

وفي مقطع فيديو نشرته وسائل إعلام تركية سأل أردوغان علييف “هل يمكنك رفع الأثقال؟”، ليرد عليه “هل تريد أن أرفعها؟” فقال أردوغان “لا، لكني سألت عما إذا كنت تستطيع”، فأجاب علييف “أعتقد أنه يمكنني رفعها”.

قبل الرئيس الأذربيجاني التحدي فخلع سترته في حماس ورفع تلك الأثقال بكل سهولة وسط تصفيق الرئيس التركي والوفدين المصاحبين لهما.

يشار إلى أن أردوغان ذهب الخميس في زيارة إلى أذربيجان وعاد الجمعة، وافتتح الرئيسان مطار زانغيلان الدولي في إقليم كاراباخ، ضمن مجموعة من المشاريع التنموية والاقتصادية بين البلدين في الإقليم.

ورافق أردوغان في زيارته التي استمرت يوما واحدا، وزير الدفاع خلوصي أكار ووزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو فضلًا عن وزيري الزراعة والنقل ورئيس دائرة الاتصال برئاسة الجمهورية ومتحدث الرئاسة.

Türkiye’s President Recep Tayyip Erdogan unintentionally led Azerbaijani President Ilham Aliyev to lift weights when the two traded jokes about a 20 kg barbell pic.twitter.com/mNelm2x15n

— TRT World (@trtworld) October 21, 2022