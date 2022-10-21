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“لم يحصل على البرياني”.. زبون مخمور يحرق مطعما في نيويورك (فيديو)

21/10/2022-|آخر تحديث: 21/10/202205:08 PM (مكة المكرمة)

قال مسؤولون في مدينة نيويورك إن زبونًا مخمورًا غاضبًا أضرم النار في مطعم بنغالي في حي كوينز، في وقت سابق من هذا الشهر لأنه لم يحصل على طبق برياني بالدجاج طلبه من المطعم، وفق موقع فوكس نيوز.

ووُجهت إلى الأمريكي شوفيل نوربو (49 عامًا) تهمة الإحراق المتعمد من الدرجة الثالثة، والتعريض المتهور للخطر من الدرجة الثانية والفساد الإجرامي من الدرجة الثانية. وقضى ضباط إدارة شرطة نيويورك (NYPD) أكثر من أسبوعين في التحقيق في القضية بالتعاون مع مسؤولي إدارة الإطفاء.

وخلال التحقيق، اعترف نوربو بأنه أشعل حريقًا خارج مطعم (Ittadi Garden and Grill) في حي كوينز يوم 2 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وتُظهر لقطات كاميرا المراقبة التي نشرها حساب الإطفاء في نيويورك على تويتر وإنستغرام رجلًا ينظر بعين الريبة إلى محيطه قبل أن يصب سائلا قابلا للاشتعال على واجهة المطعم، ثم يشعل فيه النار مما تسبب في انفجار.

ودمرت النيران النوافذ الزجاجية للمطعم إلى جانب وحدة تكييف الهواء وبلغ إجمالي الأضرار 1500 دولار على الأقل.

ووفقًا للمحققين، زعم نوربو أنه كان “مخمورًا جدًّا” في تلك الليلة ومنزعجًا لأنه لم يحصل على برياني الدجاج الذي طلبه.

وأطلق سراح نوربو بدون كفالة بعد محاكمة، ومن المقرر أن يعود إلى المحكمة في ديسمبر/كانون الأول.

المصدر : الجزيرة مباشر + فوكس نيوز