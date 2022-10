“لم يحصل على البرياني”.. زبون مخمور يحرق مطعما في نيويورك (فيديو)

قال مسؤولون في مدينة نيويورك إن زبونًا مخمورًا غاضبًا أضرم النار في مطعم بنغالي في حي كوينز، في وقت سابق من هذا الشهر لأنه لم يحصل على طبق برياني بالدجاج طلبه من المطعم، وفق موقع فوكس نيوز.

ووُجهت إلى الأمريكي شوفيل نوربو (49 عامًا) تهمة الإحراق المتعمد من الدرجة الثالثة، والتعريض المتهور للخطر من الدرجة الثانية والفساد الإجرامي من الدرجة الثانية. وقضى ضباط إدارة شرطة نيويورك (NYPD) أكثر من أسبوعين في التحقيق في القضية بالتعاون مع مسؤولي إدارة الإطفاء.

وخلال التحقيق، اعترف نوربو بأنه أشعل حريقًا خارج مطعم (Ittadi Garden and Grill) في حي كوينز يوم 2 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

Today, Acting Fire Commissioner Laura Kavanagh announced the arrest of Choephel Norbu. #FDNY Fire Marshals along with @NYPDnews Arson and Explosion Detectives arrested Norbu, 49, for intentionally setting a fire. Read more: https://t.co/151Huk3jDY pic.twitter.com/3Hjhiwbw5J

— FDNY (@FDNY) October 17, 2022