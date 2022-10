أعمدة الخلق.. جيمس ويب يلتقط صورة كونية مذهلة تكشف أسرارا جديدة عن تكوين النجوم (شاهد)

التقط تليسكوب جيمس ويب التابع لوكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) صورة جديدة لما يعرف بـ”أعمدة الخلق” وهي منطقة تتشكل فيها النجوم داخل سحب كثيفة من الغاز والغبار.

وأوضحت ناسا في بيان أن رؤية جيمس ويب الجديدة لأعمدة الخلق بواسطة كاميرا الأشعة تحت الحمراء القريبة (NIRcam) ستساعد الباحثين على تجديد نماذجهم لتشكل النجوم من خلال تحديد أعداد أكثر دقة للنجوم التي تشكلت حديثًا، بالإضافة إلى كميات الغاز والغبار في المنطقة.

See the Pillars of Creation like never before!

First made famous by @NASAHubble in 1995, @NASAWebb revisited this iconic part of the Eagle Nebula, revealing new details and hidden stars: https://t.co/Wkf0XXHTqh pic.twitter.com/JywEHyX1Bq

