أعمدة الخلق.. جيمس ويب يلتقط صورة كونية مذهلة تكشف أسرارا جديدة عن تكوين النجوم (شاهد)

التقط تليسكوب جيمس ويب التابع لوكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) صورة جديدة لما يعرف بـ”أعمدة الخلق” وهي منطقة تتشكل فيها النجوم داخل سحب كثيفة من الغاز والغبار.

وأوضحت ناسا في بيان أن رؤية جيمس ويب الجديدة لأعمدة الخلق بواسطة كاميرا الأشعة تحت الحمراء القريبة (NIRcam) ستساعد الباحثين على تجديد نماذجهم لتشكل النجوم من خلال تحديد أعداد أكثر دقة للنجوم التي تشكلت حديثًا، بالإضافة إلى كميات الغاز والغبار في المنطقة.

See the Pillars of Creation like never before! First made famous by @NASAHubble in 1995, @NASAWebb revisited this iconic part of the Eagle Nebula, revealing new details and hidden stars: https://t.co/Wkf0XXHTqh pic.twitter.com/JywEHyX1Bq — NASA (@NASA) October 19, 2022

وبمرور الوقت، سيبدأ الباحثون في بناء فهم أوضح لكيفية تشكل النجوم وانفجارها من هذه الغيوم المتربة على مدى ملايين السنين، وفق بيان ناسا.

وتشرح الوكالة كيفية تشكل النجوم قائلة إن الأجرام السماوية الحمراء الساطعة التي تظهر خارج الأعمدة المتربة في الصورة تتكون عندما تتشكل العقد ذات الكتلة الكافية داخل أعمدة الغاز والغبار ثم تبدأ في الانهيار تحت جاذبيتها وتسخن ببطء لتشكل نجومًا جديدة في النهاية.

أما عن الخطوط المتموجة التي تشبه الحمم البركانية عند حواف بعض الأعمدة، فهي مقذوفات من النجوم التي لا تزال تتشكل داخل الغاز والغبار، وتطلق النجوم الفتية بشكل دوري نفاثات تفوق سرعة الصوت وتصطدم بسحب من المواد، مثل هذه الأعمدة السميكة.

وتقول ناسا إن عمر هذه النجوم الفتية يقدر ببضع مئات الآلاف من السنين، ويقع هذا المشهد داخل “سديم النسر” الشاسع الذي يبعد عن الأرض 6 آلاف و500 سنة ضوئية.

وكان قد صور هذا المشهد لأول مرة بواسطة تليسكوب هابل الفضائي في عام 1995 ثم في عام 2014، لكن التليسكوب الجديد يمثل أداة متقدمة للباحثين ويوضح تفاصيل جديدة حول هذه المنطقة الممتلئة بالنجوم.