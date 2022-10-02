هرول نحوها كالطفل.. رد فعل سعودي فاجأته والدته خلال توقيع كتابه في معرض الرياض (فيديو)

فاجأت والدة الكاتب والمدون السعودي عامر العيسي، ابنها خلال حفل توقيع كتابه في معرض الرياض الدولي.

ونشر الكاتب، اليوم الأحد، عبر تويتر مقطعًا أظهره وهو يجري مثل الأطفال عند رؤية والدته ليحتضنها بحرارة مقبلًا رأسها وقدميها.

يا جماعة أمي جاية من الديرة!

ضاربة مشوار ٣٠٠ كيلو وجاية وأنا ما أدري فاجأتني وهذي أجمل مفاجأة في حياتي 🧡🧡🧡 أنا أسعد إنسان في المعرض اليوم، جالس أوقع الكتب فجأة إلا لمحت أمي وهي تأشر! يا الله، ماني قادر أوصف الشعور حرفياً 🧡#سرد_آخر #معرض_الرياض_الدولي_للكتاب_2022 pic.twitter.com/auwrXDsPKb — عامر العيسي | Amer Alessi (@ameralessi) October 1, 2022

وغرّد العيسي “يا جماعة أمي جاية من الديرة -القرية- مشوار 300 كيلو وأنا لا أدري فاجأتني وهذه أجمل مفاجأة في حياتي”.

وأضاف “أنا أسعد إنسان في المعرض اليوم، جالس أوقع الكتب فجأة إلا لمحت أمي وهي تأشر، يا الله، لست قادرًا على وصف الشعور حرفيًا”.

ولقي الفيديو انتشارًا واسعًا على موقع تويتر، وأشاد الناشطون برد فعل الكاتب تجاه والدته ومعتبرين الفيديو من أجمل اللقطات والمشاهد المبهجة، وكتبت إحدى المغردات “إن أجمل هدية هي أن تجعلهم فخورين بك”.

إن أجمل هدية أن تجعلهم فخورين بك ❤️💔الله يخليها لك ولا يحرمك منها و مبارك إصدارك https://t.co/yE605bNtwX — عبير الكامل 𐩲𐩨𐩺𐩧|𐩱𐩡𐩫𐩱𐩣𐩡 (@Abeer_only) October 2, 2022

الله يجزاك خير الجزاء ويوفقك ويرزقكم رضاها والجنه ابشر ياخوي عامر والله ثم والله العظيم واقسم بمن كتب القسم ان تقبيلك لاقدم والدتك أنها أكبر فخرًا لك ولايعلم الله سبحان وتعالى دمعت عيني وحزنت عندما شاهدت المقطع

دعواتكم لاجميع أمهاتنا باالجنة والنعيم بها اللهم أرزقنا برهم والجنه https://t.co/VGku9zWZwc — آبوعمرالعتيبي (@omr_obo) October 2, 2022

هالموقف بمعرض الكتاب وربي بكيت ..

ربي يرحم امي وابوي https://t.co/oIBewCyJsK — سميه (@ShikhaSumaya) October 2, 2022