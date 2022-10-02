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هرول نحوها كالطفل.. رد فعل سعودي فاجأته والدته خلال توقيع كتابه في معرض الرياض (فيديو)

الكاتب السعودي عامر العيسي يعانق والدته في معرض الرياض (تواصل اجتماعي)
2/10/2022

فاجأت والدة الكاتب والمدون السعودي عامر العيسي، ابنها خلال حفل توقيع كتابه في معرض الرياض الدولي.

ونشر الكاتب، اليوم الأحد، عبر تويتر مقطعًا أظهره وهو يجري مثل الأطفال عند رؤية والدته ليحتضنها بحرارة مقبلًا رأسها وقدميها.

وغرّد العيسي “يا جماعة أمي جاية من الديرة -القرية- مشوار 300 كيلو وأنا لا أدري فاجأتني وهذه أجمل مفاجأة في حياتي”.

وأضاف “أنا أسعد إنسان في المعرض اليوم، جالس أوقع الكتب فجأة إلا لمحت أمي وهي تأشر، يا الله، لست قادرًا على وصف الشعور حرفيًا”.

ولقي الفيديو انتشارًا واسعًا على موقع تويتر، وأشاد الناشطون برد فعل الكاتب تجاه والدته ومعتبرين الفيديو من أجمل اللقطات والمشاهد المبهجة، وكتبت إحدى المغردات “إن أجمل هدية هي أن تجعلهم فخورين بك”.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند