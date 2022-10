ناسا تعلن موعد ظهور “قمر الصياد”.. إليك التفاصيل وأسباب التسمية

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) عبر موقعها موعد ظهور القمر التالي الذي يُعرف بـ”قمر الصياد” أو “قمر الدم” أو “قمر المتفائل”، فما أسباب تسمية القمر بهذه الأسماء؟

وقالت ناسا إن القمر الكامل التالي سيظهر بعد ظهر يوم الأحد الموافق 9 من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، حيث سيظهر مقابل الشمس على خط الطول الأرضي في الساعة 4:55 مساءً بتوقيت شرقي الولايات المتحدة.

وأوضحت أن هذا التوقيت سيكون صباح يوم الاثنين في المناطق الزمنية القياسية لإيران والخليج شرقًا إلى خط التوقيت الدولي، وأن القمر سيبدو كاملًا لمدة ثلاثة أيام تقريبًا من صباح السبت حتى صباح الثلاثاء.

