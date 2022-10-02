ناسا تعلن موعد ظهور “قمر الصياد”.. إليك التفاصيل وأسباب التسمية

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) عبر موقعها موعد ظهور القمر التالي الذي يُعرف بـ”قمر الصياد” أو “قمر الدم” أو “قمر المتفائل”، فما أسباب تسمية القمر بهذه الأسماء؟

وقالت ناسا إن القمر الكامل التالي سيظهر بعد ظهر يوم الأحد الموافق 9 من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، حيث سيظهر مقابل الشمس على خط الطول الأرضي في الساعة 4:55 مساءً بتوقيت شرقي الولايات المتحدة.

وأوضحت أن هذا التوقيت سيكون صباح يوم الاثنين في المناطق الزمنية القياسية لإيران والخليج شرقًا إلى خط التوقيت الدولي، وأن القمر سيبدو كاملًا لمدة ثلاثة أيام تقريبًا من صباح السبت حتى صباح الثلاثاء.

Luna, Maan, Ghealach, φεγγάρι, Lune, 月亮, ירח, Tungl. 🌕 No matter what you call it, we all celebrate the Moon. International Observe the Moon Night is on Oct. 1, and we want to see you #ObserveTheMoon: https://t.co/u3FRx5r4WD pic.twitter.com/7OCGUCtzC7 — NASA Artemis (@NASAArtemis) September 29, 2022

العديد من الأسماء لقمر واحد

ومن المعتاد أن يكون للقمر المكتمل العديد من الأسماء باختلاف وقت ظهوره من شهر إلى آخر. ويُعرف القمر القادم بمصطلح “قمر الصياد” وفقًا لقاموس أوكسفورد الإنجليزي ويعود إلى عام 1710. وهو يأتي بعد “قمر الحصاد” وفقًا لتقويم المزارعين.

فمع تساقط أوراق الشجر وتسمين الغزلان يحين وقت الصيد، إذ يكون المزارعون قد حصدوا الحقول وبالتالي يستطيع الصيادون رؤية الحيوانات وصيدها بسهولة.

ووفقًا لأسماء الأمريكيين الأصليين للأقمار، فإن اكتمال القمر في أكتوبر يُعرف باسم “قمر السفر” و”قمر الحشيش الميت” و”قمر الدم”، المرتبطة جميعها بتساقط أوراق النباتات وبالصيد استعدادًا لفصل الشتاء.

وربما يكون اسم “قمر السفر” مرتبطًا بمراقبة هجرة الطيور والحيوانات التي تستعد لفصل الشتاء أيضًا، وقد يحمل إشارة إلى الموسم التي تنزل فيه القبائل الشمالية من الجبال لفصل الشتاء.