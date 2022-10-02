طفل هندي يبدع في تقليد أذان الحرم المكي ويبهر الحاضرين (فيديو)

وثّق ناشط عُماني موهبة طفل هندي حاول تقليد أذان الحرم المكي بصوت جميل في الكلية الصديقية بمقاطعة ملابرم بولاية كيرلا الهندية.

وتوسط الطفل عددًا من الرجال وأذّن بطريقة مؤذني الحرم المكي أمام مجموعة من طلبة الكلية بصوت عذب وبطريقة أدهشت الحاضرين.

ونشر صانع المحتوى العُماني محمد البلوشي مقطع الفيديو عبر حسابه على إنستغرام، الذي لقي إعجاب متابعيه.

وبث البلوشي مقاطع من زيارة الكلية الصديقية الإسلامية، حيث يتعلم الأطفال العلوم الشرعية وتحفيظ القرآن الكريم، وتضم مساكن للطلبة وتوفر لهم الوجبات اليومية والملابس بتبرع من المواطنين.