دولة مهددة بالاختفاء والانتقال إلى عالم “ميتافيرس” الافتراضي.. إليك الأسباب

بينما يهدد الاحترار العالمي بغمر جزر (توفالو) الواقعة في المحيط الهادئ بحلول نهاية القرن الحالي، يفكر سكانها البالغ عددهم 12 ألف نسمة في المستقبل، ويريدون أن يتمسكوا بصورة توفالو الحالية ولو في العالم الافتراضي.

وقالت المدعية العامة السابقة لتوفالو والمفوضة السامية الحالية لفيجي الدكتورة إيسيلالوفا أبينيلو في مؤتمر إدارة شؤون المحيط الهادئ بالجامعة الوطنية الأسترالية، إن التوفالويين بحاجة إلى “شيء يمكنهم التمسك به”.

وأضافت “عندما يحدث ذلك أخيرًا، ستختفي توفالو وكل ما لديها هو هذا العالم الافتراضي. يجب أن نكون دائمًا قادرين على تذكّر توفالو كما هي قبل اختفائها. إنه مثل الخيار الأخير”.

وتابعت “ولكن لا يمكننا رقمنة الناس، من السهل الحديث عن الأرض. نحن بحاجة إلى إشراك البشر، وهذا شيء ما زلنا نفكر فيه”.

Really! So we will no mitigate and the adaptation strategy is to create a digital twin? These is an entire population that is loosing his territory because of climate change, a digital twin will not change that fact. https://t.co/umgiYynUzC

— Carla Assuad (@CarlaAssuad) October 2, 2022