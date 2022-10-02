ثيران لتوليد الطاقة وضخ المياه.. براءة اختراع تُحدث ضجة في الهند (فيديو)

أعاد رجل هندي استخدام طريقة قديمة لضخ الماء في الحقول الزراعية، وابتكر وسيلة لتوليد الطاقة.

واستخدم شاليندرا كومار آلات بدائية صنعها من الخشب ثم أخرى ضخمة، وجعلها تولّد الطاقة الكهربائية وتضخ الماء باستعانة بثيران.

وحصل كومار من ولاية أوتار براديش (شمالي الهند) على براءة الاختراع، وسط انتقادات باستغلال الحيوانات.

ونشر المخترع مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي توثق اختراعه وطريقة عمله، حظيت بانتشار واسع وإشادة بعض المسؤولين.

ورأى ناشطون أنها فكرة جيدة لضخ المياه وتوليد الطاقة أيضًا دون تلوث، بينما ذهبت انتقادات إلى الاعتراض على استخدام حيوانات بدلًا من الكهرباء لتوصيل المياه إلى الحقول.

وأجرى كومار عددًا من المقابلات مع قنوات محلية، شكر فيها كل من يدعم اختراعه الذي رأى النور في أبريل/نيسان الماضي، وتحدّث عن نيته نشره في الهند وخارجها.