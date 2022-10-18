أرباب العمل يرفضون تشغيله لـ”قلة أصابعه”.. نازح سوري يعاني أطفاله جوعا مستمرا (فيديو)

يرغب النازح السوري خالد المصطفى في عمل يوفر له قوت أسرته، لكن أرباب العمل يرفضون تشغيله وينفرون منه بسبب مرضه.

يحاصر الفقر الأب من كل جانب، ويزيد المرض بـ”قلة الأصابع في يديه وقدميه” معاناته. زارت كاميرا الجزيرة مباشر خيمة خالد ووقفت على العوز الذي يعيش فيه هو وأسرته.

بأصابع غير مكتملة يمسك الأب السوري عصا الكريك العتيدة ليخلط الإسمنت بالماء في أحد مواقع البناء. ويقول المصطفى إنه نادرًا ما يجد رب عمل يرضى تشغيله، وغالبا ما يكون ذلك في مجال البناء، الذي يحتاج إلى قوة وقدرة على التحمل.

يعيل النازح 5 أطفال ويلجأ إلى السلف حتى يتمكن من إطعامهم، ويقول إنه يسدد ديونا ليطلب أخرى، وإن أطفاله يعانون الجوع دائما.

ويقول للجزيرة مباشر “ما حدا بيشغلني مثلا بسبب يدي ورجلي أشتغل أحيانا بيشغلوني عامل بس على الخفيف علشان أطلع يوميتي وقوتي”.

ورث الأطفال من والدهم نقص أصابع أيديهم وأرجلهم، مما يجعل حركتهم صعبة، ويعاني الأب وأبناؤه صعوبة في المشي.

يقف المصطفى ضعيف الحيلة أمام وضعهم المأساوي كما يجد صعوبة كبيرة في تأمين متطلباتهم في المدرسة.

وقال منسق الأمم المتحدة الإقليمي للشؤون الإنسانية في الأزمة السورية، مارك كتس، في وقت سابق إن هناك 2.8 مليون شخص نازح معظمهم “في مخيمات سيئة، في أفضل الأحوال”.

وأفاد المسؤول الأممي في يناير/كانون الثاني الماضي، بأن النازحين مرّوا بالكثير من الصعوبات في السنوات الأخيرة، وفرّوا من مكان إلى آخر، ولحقت القنابل بهم، كما دُمرت المستشفيات والمدارس خلال 10 سنوات من الحرب، “والآن، نرى هؤلاء الأشخاص في بعض المخيمات. إنها منطقة كوارث حقيقية”.