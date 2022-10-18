لحظات مرعبة.. حوت عملاق يصطدم بقارب صيد قبالة ساحل أمريكي (فيديو)

فاجأ حوت أحدب ضخم قارب صيد قبالة ساحل بيلمار بولاية نيو جيرسي الأمريكية، حيث كاد يقلبه رأسا على عقب قبل أن يكمل رحلته إلى قاع البحر.

وفي التفاصيل، كان رجل وابنه يصطادان سمك القاروص والتونة قبالة ساحل بيلمار قبل أيام عندما التقطوا صورا للذكرى، حيث اقترب حوت أحدب ضخم منهما وكان على بعد سنتيمترات قليلة.

ووثّق زاك بيلر (23 عامًا) اللحظة بالفيديو، عندما بدأ الماء يتحرك بشكل غير اعتيادي وكأنه يغلي، وقفزت العشرات من الأسماك الصغيرة من البحر، قبل ظهور رأس الحوت بجانب القارب الصغير.

وقال الأب بيلر إن الأسماك الصغيرة وفيرة وقريبة من الشاطئ في هذا الوقت من العام، وتجذب الحيتان والحيوانات الأخرى التي تأكلها.