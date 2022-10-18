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سقط أمام 10 آلاف متفرج.. شاهد: لحظة وفاة مغني على خشبة المسرح في باريس

المغني الهاييتي مايكل بنجامين (مواقع التواصل)
18/10/2022

شهدت قاعة “باريس بيرسي” في العاصمة الفرنسية حادثا مؤسفا، حين لقي المغني الهاييتي مايكل بنجامين حتفه على خشبة المسرح أثناء تأديته عرضا أمام 10 آلاف متفرج.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل تسجيلا مصورا للمطرب لحظة سقوطه على الأرض مغشيا عليه، وسط صدمة أعضاء الفرقة وأصوات الجماهير العالية، حيث لفظ هناك أنفاسه الأخيرة.

وأفادت تقارير إعلامية بأن علامات الإعياء كانت واضحة على بنجامين قبل بدء الحفل، ليصاب بوعكة صحية أثناء العرض، بينما لم يتمكن طاقم الإسعاف من إنقاذ حياته، لتوافيه المنية عن عمر 41 عاما.

وأعرب رئيس الوزراء الهاييتي أرييل هنري عن صدمته بعد سماعه خبر الوفاة، وكتب على تويتر: “وفاة فنان شاب مبدع كان اسما كبيرا في عالم الموسيقى الهايتية”، قائلا إن البلاد والشباب فقدا روحا طيبة، وقدّم تعازيه لعائلة المغني وأصدقائه والمجتمع الفني.

وكانت آخر تغريدة نشرها المغني قبل الحفل بساعات، إذ تمنى “حظا طيبا لإخوتي الكبار الليلة”، في إشارة إلى الفرقة الموسيقية (كاريمي). وقدّم شكره لمن فتحوا له الطريق، وقال “هايتي تحبكم كثيرا، فليرافقكم الحب والنور في حفلة الليلة”.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع إلكترونية