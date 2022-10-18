سقط أمام 10 آلاف متفرج.. شاهد: لحظة وفاة مغني على خشبة المسرح في باريس

شهدت قاعة “باريس بيرسي” في العاصمة الفرنسية حادثا مؤسفا، حين لقي المغني الهاييتي مايكل بنجامين حتفه على خشبة المسرح أثناء تأديته عرضا أمام 10 آلاف متفرج.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل تسجيلا مصورا للمطرب لحظة سقوطه على الأرض مغشيا عليه، وسط صدمة أعضاء الفرقة وأصوات الجماهير العالية، حيث لفظ هناك أنفاسه الأخيرة.

لحظة وفاة المغني الهاييتي مايكل بنجامين على مسرح قاعة باريس بيرسي في العاصمة الفرنسية#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/AuKvTDJ8wV — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 18, 2022

وأفادت تقارير إعلامية بأن علامات الإعياء كانت واضحة على بنجامين قبل بدء الحفل، ليصاب بوعكة صحية أثناء العرض، بينما لم يتمكن طاقم الإسعاف من إنقاذ حياته، لتوافيه المنية عن عمر 41 عاما.

وأعرب رئيس الوزراء الهاييتي أرييل هنري عن صدمته بعد سماعه خبر الوفاة، وكتب على تويتر: “وفاة فنان شاب مبدع كان اسما كبيرا في عالم الموسيقى الهايتية”، قائلا إن البلاد والشباب فقدا روحا طيبة، وقدّم تعازيه لعائلة المغني وأصدقائه والمجتمع الفني.

[1/2] Je suis bouleversé par la nouvelle de la mort subite du jeune et très talentueux artiste Michael Benjamin « Mikaben ». C'est une grande référence de la musique haïtienne qui vient de s'éteindre. — Dr Ariel Henry (@DrArielHenry) October 15, 2022

وكانت آخر تغريدة نشرها المغني قبل الحفل بساعات، إذ تمنى “حظا طيبا لإخوتي الكبار الليلة”، في إشارة إلى الفرقة الموسيقية (كاريمي). وقدّم شكره لمن فتحوا له الطريق، وقال “هايتي تحبكم كثيرا، فليرافقكم الحب والنور في حفلة الليلة”.

Bonne chance a mes grands frères pour ce soir ! Merci d’avoir ouvert la voie pour nous autres qui vous suivons! Nous vous aimons! Haiti vous aime beaucoup! Que l’amour et la lumière vous accompagnent durant le concert ou des milliers de fans seront en Harmonie parfaite avec vous pic.twitter.com/UFITGBukom — Michael Benjamin (@mikaben) October 15, 2022