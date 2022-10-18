“سوبر إتش”.. جراح مصري يبتكر شخصية خيالية للتخفيف عن الأطفال المرضى (فيديو)

ابتكر طبيب وجراح الأطفال المصري هشام عبد القادر شخصية “سوبر إتش” الخيالية الخارقة ليستخدمها في تقديم محتوى على وسائل التواصل الاجتماعي لمساعدة الأطفال على عيش حياة صحية أفضل.

وينشر الطبيب مقاطع مضحكة ومرحة صورها مع الأطفال قبل الخضوع للعمليات الجراحية على تطبيق تيك توك.

وقال هشام إنه يأمل في أن تؤدي تلك المقاطع إلى رفع معنويات الأطفال وكذلك معنويات والديهم، الذين يكونان أشد خوفا من طفلهما قبل إجراء الجراحة.

وأضاف ان المجتمعات الشرقية ناجحة في تخويف الأطفال من زيارة الطبيب، لذا يريد ألا يشعر الطفل بالخوف من زيارة الطبيب أو الخضوع لعمليات جراحية.

واستوحى د. هشام فكرته بعد أن رأى انبهار مرضاه بشخصيات الأبطال الخارقين التي يعرضها في عيادته.

وتقوم الشخصية الخيالية الجديدة على قصة مفادها أن هذا البطل الخارق هبط في القاهرة من كوكب آخر على مكوك فضاء خاص به.

وأوضح أنه يأمل في تقديم محتوى مفيد للأطفال في المجالات المختلفة من خلال خلط المعلومة مع الترفيه ليسهل تقبلها من الأطفال.

وتهدف الحلقات، التي ينشرها د. هشام على وسائل التواصل الاجتماعي، إلى مساعدة الآباء على فهم بعض المعلومات الطبية وكيفية التعامل مع أطفالهم.