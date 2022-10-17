“الأسوأ خلال 100 عام”.. فيضانات مدمِّرة تجتاح جزيرة كريت في اليونان (فيديو)

اجتاحت فيضانات منطقة إيراكليو بجزيرة كريت في جنوب اليونان فخلفت قتيلين، وفقًا لحصيلة نشرها جهاز الإطفاء أمس الأحد، وقالت الحكومة اليونانية إنها سبّبت دمارا “كبيرا”.

وذكرت شبكة (إي آر تي) الإذاعية اليوم، الاثنين، أن السكان الذين تضررت منازلهم أو أعمالهم سوف يحصلون على إعانات طارئة بقيمة 6000 يورو (5800 دولار).

ومن المنتظر أن تتلقى السلطات المحلية 400 ألف يورو من أجل إصلاح البنية التحتية المتضررة مثل خطوط الكهرباء والمياه، وإزالة كميات من الطين من الشوارع. واستمرت المدارس في إغلاق أبوابها اليوم.

وقال حاكم كريت ستافروس أراناوتاكيس لموقع (بروتوثيما) “لقد كانت أسوأ عاصفة خلال الـ100 عام الماضية”.

وقد وردت عدة تقارير بوقوع إصابات في أشخاص آخرين بسبب العاصفة، كما انقطع الكهرباء في عدة مناطق.

وتحدثت تقارير إعلامية محلية عن أضرار واسعة لحقت بالقرى الساحلية، حيث غمرت المياه الشوارع وجرفت كل شيء في طريقها.





وأصدرت السلطات اليونانية السبت تحذيرات لسكان عدة جزر بسبب الأحوال الجوية السيئة، بعد هطل أمطار غزيرة.

وواصل عناصر الإطفاء والإنقاذ حالة التعبئة الأحد لمساعدة السكان المنكوبين على مواجهة هذه الفيضانات غير المسبوقة.

وطلبت الحماية المدنية التي وضعت في حالة تأهب، من السكان توخي الحذر الأحد في جزيرة كريت والجزر المحيطة مثل رودس وكارباثوس وكاستيلوريزو وكاسوس.

ومن المقرر أن يتوجه نائب وزير الداخلية إلى المكان الأحد للوقوف على حجم الأضرار.





وفي (أجيا بيلاجيا) التي تستقبل عادة سياحا أثرياء، تضرر أكثر من 15 متجرا، معظمها مطاعم فاخرة، بحسب القناة التلفزيونية الرسمية.

ويعد هبوب العواصف في أكتوبر/تشرين الأول أمرا غير معتاد الحدوث في منطقة البحر المتوسط، وفقا لما ذكرته وسائل الإعلام اليونانية نقلا عن خبراء أرصاد، ولكن شدتها تتزايد بسبب التغير المناخي.

ووفقا لمكتب الأرصاد، فإن نفس كمية الأمطار التي عادة ما تهطل خلال أكتوبر بأكمله هطلت على المنطقة المتضررة خلال ساعة واحدة.