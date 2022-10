وميض فضائي على مسافة 2.4 مليار سنة ضوئية يثير دهشة علماء الفلك (صورة)

لاحظ علماء فلك أكثر وميض ضوئي توهجًا على الإطلاق، ينبعث على مسافة 2.4 مليار سنة ضوئية من الأرض، ومن المحتمل أنه ناتج عن ولادة ثقب أسود.

وقد رُصد انفجار أشعة غاما -وهو أكثر أشكال الإشعاع الكهرومغناطيسي كثافة- للمرة الأولى بواسطة تلسكوبات في مدار حول الأرض، في 9 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

ويدرس علماء من دول مختلفة الضوء المتبقي، وتشير تقديراتهم إلى أن هذه الانفجارات -التي تستمر دقائق- ناتجة عن موت نجوم عملاقة يزيد حجمها على حجم الشمس بنحو 30 ضعفًا، وفق ما أوضح عالم الفيزياء الفلكية برندان أوكونور لوكالة فرانس برس.

وينفجر النجم متحولًا إلى مستعر أعظم، قبل أن ينهار على نفسه ويشكل ثقبًا أسود، ثم تشكل المادة قرصًا حول الثقب الأسود، يُمتص ويظهر على شكل طاقة تنتقل بسرعة توازي 99.99% من سرعة الضوء.

وأطلق الوميض فوتونات تحمل 18 تيرا إلكترون فولت من الطاقة (18 تليها 12 صفرًا)، وهو رقم قياسي، وأثّر في اتصالات الموجات الطويلة بالغلاف الجوي للأرض.

وقال أوكونور “هذا يحطم الأرقام القياسية، سواء في كمية الفوتونات أو طاقتها التي تصل إلينا”.

وأضاف عالم الفيزياء الفلكية “هذا الجسم اللامع، بهذا القرب، هو في الحقيقة حدث يحصل مرة واحدة في القرن”.

On 2022-10-10 I observed the optical afterglow of the extremely bright GRB 221009A = Swift J1913.1+1946 remotely using telescope of Burke-Gaffney Observatory @smubgobs.

Image: stacked 12×300 sec., Ic filter.

More information: https://t.co/sjocA0PCOo@Astroguyz @El_Universo_Hoy pic.twitter.com/mSCKWZzkuI

— Филипп Романов/Filipp Romanov (@romanov_filipp) October 10, 2022