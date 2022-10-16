سائق حافلة ينقل راكبا أصيب بنوبة قلبية إلى المستشفى (فيديو)

أظهرت مقاطع فيديو نشرتها وسائل إعلام تركيّة، اليوم الأحد، جهود سائق حافلة في إنقاذ راكب مُسن أصيب بنوبة قلبية في بلدية بيكوز بإسطنبول.

ووفق الفيديو المتداول، قام السائق بتغيير مسار طريقه ونقل راكب مُسن في الحافلة أصيب بنوبة قلبيّة ليحمله المسعفون بمجرد وصوله.

وحظي الفيديو بتداول واسع عبر منصات وسائل التواصل، حيثُ عبّر النشطاء عن احتفائهم بفعل السائق وحزنهم لما حصل مع المُسن.

وبحسب وسائل إعلام تركيّة، فإنّ الحادثة وقعت، صباح أمس السبت، وعندما لاحظ السائق العوارض التي أصابت المُسن بدّل طريقه ونقله إلى أقرب مستشفى طوارئ.

وحاول ركاب الحافلة مساعدة الرجل المُسن على الجلوس إلّا أنّه لم يستطع الحركة بشكل طبيعي، وفق الفيديو.

وتلقى الرجل المُسن الإسعافات الأوليّة في المشفى، نقلًا عن وسائل إعلام تركيّة.