بيع سروال “جينز” مقابل 76 ألف دولار في الولايات المتحدة (صور)

بيع سروال جينز من ماركة ليفايز الشهيرة (Levi’s) يعود إلى ثمانينات القرن التاسع عشر (1880) مقابل 76 ألف دولار، في مزاد بولاية نيو مكسيكو حيث يعد السروال من الإنتاج العريق لهذه العلامة التجارية وجرى إنتاجه لعمال المناجم.

وفاز بالمزاد شاب يبلغ من العمر 23 عامًا يدعى كايل هوبرت والذيدفع نحو 90% من قيمة السروال الجينز، فيما ساهم تاجر الجينز زيب ستيفينسون بالـ 10% المتبقية، حيث يأملان أن يبيعاه بسعر أعلى خلال الفترة المقبلة بسبب أهمية السروال التاريخية.

View this post on Instagram

واكتشف السروال في أحد المناجم المهجورة منذ عدة سنوات على يد عالم الآثار مايكل هاريس، وبالرغم من ذلك فمازال محتفظُا بشكله وصورته، بل مازال صالحًا للبس على حد وصف دار المزادات.

ويظهر شكل السروال بلا اختلاف كبير عن الموجودة اليوم، حيث لم يتغير التصميم كثيرًا منذ ذلك الوقت.

ويحمل السروال رسالة عنصرية في جزئه العلوي من الداخل، والتي تظهر بعبارة منقوشة على بطانة الجيب وتقول “النوع الوحيد الذي يصنعه العمال البيض”.

وكانت الشركة المصنعة قد استخدمت هذه العبارة بعد قانون الاستبعاد الصيني الذي منع العمال الصينيين من دخول الولايات المتحدة خلال فترة تفشي التمييز ضد الصين إبان هذه الفترة.

لكن الشركة ألغت سياستها وأسقطت هذه العبارة في تسعينيات القرن التاسع عشر. وتم إلغاء قانون الاستبعاد الصيني عام 1943.

وعلق المالك الجديد للسروال كايل هوبرت قائلًا عبر حساب متجره على انستغرام “شكراً لكل من دعمني على مر السنين، ومن دواعي سروري أن أكون قادرًا على امتلاك هذه القطعة”.

On October 1, in a remote RV park in northern New Mexico, a pair of excavated Levi’s jeans from the 1880s sold at auction for $76,000. The buyer? A 23-year-old from San Diego. https://t.co/I9tRTkUa5k

A pair of Levi's from the 1880s found in a New Mexico mine shaft by a denim archaeologist has sold for $76,000.

In other news, there’s such a thing as a denim archaeologist. pic.twitter.com/4Sb7M1YOh3

— Tom Colt (@TheRealTomColt) October 14, 2022