بيع سروال “جينز” مقابل 76 ألف دولار في الولايات المتحدة (صور)

بيع سروال جينز من ماركة ليفايز الشهيرة (Levi’s) يعود إلى ثمانينات القرن التاسع عشر (1880) مقابل 76 ألف دولار، في مزاد بولاية نيو مكسيكو حيث يعد السروال من الإنتاج العريق لهذه العلامة التجارية وجرى إنتاجه لعمال المناجم.

وفاز بالمزاد شاب يبلغ من العمر 23 عامًا يدعى كايل هوبرت والذيدفع نحو 90% من قيمة السروال الجينز، فيما ساهم تاجر الجينز زيب ستيفينسون بالـ 10% المتبقية، حيث يأملان أن يبيعاه بسعر أعلى خلال الفترة المقبلة بسبب أهمية السروال التاريخية.

واكتشف السروال في أحد المناجم المهجورة منذ عدة سنوات على يد عالم الآثار مايكل هاريس، وبالرغم من ذلك فمازال محتفظُا بشكله وصورته، بل مازال صالحًا للبس على حد وصف دار المزادات.

ويظهر شكل السروال بلا اختلاف كبير عن الموجودة اليوم، حيث لم يتغير التصميم كثيرًا منذ ذلك الوقت.

ويحمل السروال رسالة عنصرية في جزئه العلوي من الداخل، والتي تظهر بعبارة منقوشة على بطانة الجيب وتقول “النوع الوحيد الذي يصنعه العمال البيض”.

بيع سروال جينز من ماركة ليفايز الشهيرة (Levi's ) يعود إلى عام 1880 مقابل 76 ألف دولار، في مزاد في نيو مكسيكو، وهو سعر قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن هذا الجينز العتيق بدون شك يعتبر أغلى جينز على الإطلاق. pic.twitter.com/X1d8k30MQe — Yusef AL-Nwesri (@nwesri04) October 14, 2022

وكانت الشركة المصنعة قد استخدمت هذه العبارة بعد قانون الاستبعاد الصيني الذي منع العمال الصينيين من دخول الولايات المتحدة خلال فترة تفشي التمييز ضد الصين إبان هذه الفترة.

لكن الشركة ألغت سياستها وأسقطت هذه العبارة في تسعينيات القرن التاسع عشر. وتم إلغاء قانون الاستبعاد الصيني عام 1943.

وعلق المالك الجديد للسروال كايل هوبرت قائلًا عبر حساب متجره على انستغرام “شكراً لكل من دعمني على مر السنين، ومن دواعي سروري أن أكون قادرًا على امتلاك هذه القطعة”.

On October 1, in a remote RV park in northern New Mexico, a pair of excavated Levi’s jeans from the 1880s sold at auction for $76,000. The buyer? A 23-year-old from San Diego. https://t.co/I9tRTkUa5k — The Wall Street Journal (@WSJ) October 11, 2022