ناشطتان تلقيان حساء الطماطم على لوحة لفان جوخ قيمتها 84 مليون دولار (فيديو)

ألقت ناشطتان من حركة “جاست ستوب أويل” حساء الطماطم على لوحة “دوار الشمس” الشهيرة لفان غوخ المعروضة في متحف “ناشونال غاليري” في العاصمة البريطانية لندن، على ما أعلنت المجموعة.

وأظهر مقطع فيديو نشرته الحركة، اليوم الجمعة، التي تطالب بالوقف الفوري لكل المشاريع النفطية أو الغازية، ناشطتين ترميان عبوتين تحويان الحساء على العمل الذي تُقدّر قيمته بأكثر من 84 مليون دولار ثم ألصقتا نفسيهما في الحائط. ما تسبب في إحداث تلفيات طفيفة في إطار اللوحة.

وأرادت الحركة من تلك الخطوة توجيه رسالة إلى الحكومة البريطانية للتخلي عن مشاريع النفط والغاز في ظل تفاقم أزمة التغير المناخي.

وقال المتحف في بيان “حدثت تلفيات طفيفة في إطار اللوحة، ولكن اللوحة لم تتضرر”.

وقالت الشرطة إنها ألقت القبض على المرأتين بتهمتي الإتلاف الجنائي والتعدي على الممتلكات.

وأضافت في بيان عبر تويتر “حررت قوات الشرطة المتخصصة المرأتين من الغراء، وهما الآن رهن الاحتجاز في أحد أقسام شرطة لندن المركزية”.

وقال المتحف إنه يعرض إحدى أهم مجموعات اللوحات في العالم، إن لوحة “دوار الشمس” التي يعود تاريخها إلى عام 1888، كانت إحدى أشهر لوحاته.

وأضاف عبر موقعه الإلكتروني “إنها اللوحة الأكثر استخدامًا على البطاقات والملصقات والأكواب والمناشف والقرطاسية، كما أنها كانت أكثر لوحة يفتخر بها فان جوخ”.

وتأتي هذه الخطوة الجديدة من المجموعة التي استهدفت في السابق أعمالًا فنية، في إطار شهر من الأنشطة عمد خلاله النشطاء إلى قطع الطرق مرات عدة.

🚨 BREAKING: KNIGHTSBRIDGE AND BROMPTON ROAD BLOCKED 🚨 At 10am, 32 supporters of Just Stop Oil established 3 road blocks on Knightsbridge and Brompton Rd, stopping traffic in either direction. Some have glued on. All are expected to be arrested.#FreeLouis #FreeJosh pic.twitter.com/JDIe09PQ5J — Just Stop Oil ⚖️💀🛢 (@JustStop_Oil) October 11, 2022

🚨 BREAKING: 32 ARRESTED IN KNIGHTSBRIDGE 🚨 32 supporters of Just Stop Oil have been arrested for peacefully blocking Knightsbridge and Brompton Road. All chose to step up into Civil Resistance because it is our only chance to prevent the biggest crisis humanity has ever faced. pic.twitter.com/LsEypLReGv — Just Stop Oil ⚖️💀🛢 (@JustStop_Oil) October 11, 2022

وقالت الناشطة فيبي بلامر (21 عامًا) في تصريحات أوردها بيان للحركة إن “أزمة غلاء المعيشة مصدرها الطاقة الأحفورية، وقد أصبحت تكاليف الحياة اليومية تفوق قدرة التحمل لدى ملايين العائلات التي تعاني البرد أو الجوع من دون أن تكون لديها حتى القدرة على شراء علبة حساء”.

وأضافت “في الوقت عينه، يموت أناس” بسبب “الحرائق والجفاف الناجم عن الاختلال المناخي”، و”لا يمكننا السماح بمشاريع جديدة في مجالي النفط والغاز”، إذ إنها “ستجرف كل شيء في دربها”.

وهذه هي آخر مظاهرات نشطاء الجماعة، وتأتي بعد أيام من إغلاقهم الطرق المحيطة بالبرلمان والوزارات الحكومية للمطالبة بأن توقف بريطانيا مشاريع النفط والغاز الجديدة جميعها.

والأحد الماضي، قالت الشرطة إنها ألقت القبض على أكثر من 100 شخص بعد عطلة نهاية أسبوع مليئة بالأنشطة ذات الصلة بالمظاهرات من جانب الجماعات البيئية.

Activists with @JustStop_Oil have thrown tomato soup on Van Gogh’s Sunflowers at the national Gallery and glued themselves to the wall. pic.twitter.com/M8YP1LPTOU — Damien Gayle (@damiengayle) October 14, 2022