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ناشطتان تلقيان حساء الطماطم على لوحة لفان جوخ قيمتها 84 مليون دولار (فيديو)

14/10/2022

ألقت ناشطتان من حركة “جاست ستوب أويل” حساء الطماطم على لوحة “دوار الشمس” الشهيرة لفان غوخ المعروضة في متحف “ناشونال غاليري” في العاصمة البريطانية لندن، على ما أعلنت المجموعة.

وأظهر مقطع فيديو نشرته الحركة، اليوم الجمعة، التي تطالب بالوقف الفوري لكل المشاريع النفطية أو الغازية، ناشطتين ترميان عبوتين تحويان الحساء على العمل الذي تُقدّر قيمته بأكثر من 84 مليون دولار ثم ألصقتا نفسيهما في الحائط. ما تسبب في إحداث تلفيات طفيفة في إطار اللوحة.

وأرادت الحركة من تلك الخطوة توجيه رسالة إلى الحكومة البريطانية للتخلي عن مشاريع النفط والغاز في ظل تفاقم أزمة التغير المناخي.

وقال المتحف في بيان “حدثت تلفيات طفيفة في إطار اللوحة، ولكن اللوحة لم تتضرر”.

وقالت الشرطة إنها ألقت القبض على المرأتين بتهمتي الإتلاف الجنائي والتعدي على الممتلكات.

وأضافت في بيان عبر تويتر “حررت قوات الشرطة المتخصصة المرأتين من الغراء، وهما الآن رهن الاحتجاز في أحد أقسام شرطة لندن المركزية”.

وقال المتحف إنه يعرض إحدى أهم مجموعات اللوحات في العالم، إن لوحة “دوار الشمس” التي يعود تاريخها إلى عام 1888، كانت إحدى أشهر لوحاته.

وأضاف عبر موقعه الإلكتروني “إنها اللوحة الأكثر استخدامًا على البطاقات والملصقات والأكواب والمناشف والقرطاسية، كما أنها كانت أكثر لوحة يفتخر بها فان جوخ”.

وتأتي هذه الخطوة الجديدة من المجموعة التي استهدفت في السابق أعمالًا فنية، في إطار شهر من الأنشطة عمد خلاله النشطاء إلى قطع الطرق مرات عدة.

وقالت الناشطة فيبي بلامر (21 عامًا) في تصريحات أوردها بيان للحركة إن “أزمة غلاء المعيشة مصدرها الطاقة الأحفورية، وقد أصبحت تكاليف الحياة اليومية تفوق قدرة التحمل لدى ملايين العائلات التي تعاني البرد أو الجوع من دون أن تكون لديها حتى القدرة على شراء علبة حساء”.

وأضافت “في الوقت عينه، يموت أناس” بسبب “الحرائق والجفاف الناجم عن الاختلال المناخي”، و”لا يمكننا السماح بمشاريع جديدة في مجالي النفط والغاز”، إذ إنها “ستجرف كل شيء في دربها”.

وهذه هي آخر مظاهرات نشطاء الجماعة، وتأتي بعد أيام من إغلاقهم الطرق المحيطة بالبرلمان والوزارات الحكومية للمطالبة بأن توقف بريطانيا مشاريع النفط والغاز الجديدة جميعها.

والأحد الماضي، قالت الشرطة إنها ألقت القبض على أكثر من 100 شخص بعد عطلة نهاية أسبوع مليئة بالأنشطة ذات الصلة بالمظاهرات من جانب الجماعات البيئية.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات