ألمانيا.. ضبط مسافر حاول تهريب تمساح بين أمتعته في مطار ميونخ

حاول مسافر في مطار ميونخ الألماني تهريب تمساح “ألبينو” إلى سنغافورة، وذلك بلفّه بلاصق ووضعه في حقيبة السفر.

وذكرت هيئة سلامة الأغذية والرقابة البيطرية في ولاية بافاريا، الأربعاء، أنه خلال عملية تفتيش في نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، اكتشف موظف الجمارك في المطار وجود التمساح الذي يصل طوله إلى متر في حقيبة صغيرة جدًّا، بحسب ما نقلت وسائل إعلام ألمانية.

وبينت الهيئة أن المسافر لفّ جسم التمساح بلاصق ما عدا خياشيمه ليتيح له التنفس، إلا أنه كان في وضع صحي صعب هدد حياته عندما ضبطته الجمارك.

وأفادت بأنه تم اتخاذ إجراءات جنائية ضد المسافر لانتهاكه قانون حماية الحيوان.

وطالب المحققون المسافر بدفع وديعة تأمين عالية، وصادروا الهاتف المحمول الخاص به، قبل أن يسمحوا له بالسفر إلى وجهته سنغافورة.

Am Münchener Flughafen wollte ein Reisender einen Alligator in seinem Gepäck mitschmuggeln. Dafür wickelte er das Tier in Frischhaltefolie ein. https://t.co/WAQ9pVBo4d

— Frankfurter Allgemeine gesamt (@FAZ_NET) October 13, 2022