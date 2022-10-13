شاهد: منافسة رئاسية بين أردوغان ونظيره الكازخستاني في تنس الطاولة
ظهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الكازخستاني قاسم جومرت توكاييف في مشهد بعيد كليًّا عن السياسة ومهامها، حيث لعبا معًا تنس الطاولة في أعقاب مأدبة عشاء مغلقة أقيمت على شرف الرئيس التركي في القصر الرئاسي أكوردا بأستانة.
الرئيس التركي رجب طيب #أردوغان يواجه نظيره الكازاخي قاسم جومرت #توكاييف
في لعبة كرة الطاولة#تركيا #كازاخستان pic.twitter.com/xPzNTUr9FL
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 13, 2022
والتقطت عدسات المصورين مقطعًا للرئيسين، وهما يلعبان بجدّ في منافسة حاول كل منهما الفوز بها.
وتوجه أردوغان وتوكاييف للعب تنس الطاولة بعد عدة اجتماعات شارك فيها الرئيسان خلال ساعات نهار الأربعاء.
ووصل أردوغان إلى كازخستان، أمس، من أجل المشاركة في مؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا (سيكا) الذي عقد على مدار يومين في أستانة وانتهت فعالياته اليوم الخميس.