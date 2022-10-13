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شاهد: منافسة رئاسية بين أردوغان ونظيره الكازخستاني في تنس الطاولة

أردوغان يواجه نظيره الكازاخي قاسم جومرت في لعبة كرة الطاولة
أردوغان يواجه نظيره الكازاخي قاسم جومرت في لعبة كرة الطاولة (الأناضول)
13/10/2022

ظهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الكازخستاني قاسم جومرت توكاييف في مشهد بعيد كليًّا عن السياسة ومهامها، حيث لعبا معًا تنس الطاولة في أعقاب مأدبة عشاء مغلقة أقيمت على شرف الرئيس التركي في القصر الرئاسي أكوردا بأستانة.

والتقطت عدسات المصورين مقطعًا للرئيسين، وهما يلعبان بجدّ في منافسة حاول كل منهما الفوز بها.

وتوجه أردوغان وتوكاييف للعب تنس الطاولة بعد عدة اجتماعات شارك فيها الرئيسان خلال ساعات نهار الأربعاء.

ووصل أردوغان إلى كازخستان، أمس، من أجل المشاركة في مؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا (سيكا) الذي عقد على مدار يومين في أستانة وانتهت فعالياته اليوم الخميس.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر