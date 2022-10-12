يتقن العزف على البيانو والجيتار.. فلسطيني كفيف يحلم بتدريب ذوي الإعاقة (فيديو)

يحلم عمر صبارنة، وهو شاب فلسطيني كفيف من بلدة أمر شمال الخليل، بأن يتمكن ذات يوم من تدريب ذوي الإعاقة على عزف الآلات الموسيقية.

وولد عمر كفيفًا، لكنه بدأ تعلم العزف على الجيتار والبيانو في سن الثامنة.

ويقول إن أستاذه وأسرته اكتشفوا موهبته وقدموا له دعما كبيرا من أجل تحقيق حلمه بتعلم العزف وساعدوه على الالتحاق بمعاهد متخصصة من أجل هذا الغرض.

ودعا عمر أصحاب الإعاقات إلى عدم الخوف ومواجهة الحياة، مؤكدا أن الله أعطاهم أشياء أخرى تميزهم.

وأشار إلى أنه يحلم بأن يتمكن من أيصبح مدربا للمكفوفين وأن يعلمهم العزف على الآلات الموسيقية.