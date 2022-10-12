شاب من أصل سوداني يقدّم حلاقة مجانية للمشردين في شوارع بريطانيا (فيديو)
12/10/2022
استخدم شاب من أصل سوداني مهارته في حلاقة الشعر لتقديم يد العون للمشردين في شوارع مدن بريطانية، بهدف تغيير جزء من واقعهم الأليم ورسم البسمة على وجوههم.
محمد يعقوب، أو الشاب “مو”، يجوب شوارع مدن بريطانية عارضًا يد العون للمشردين من خلال قصة شعر تغيّر من منظرهم بشكل كامل.
ويملك محمد يعقوب (26 عامًا) محلًا للحلاقة في مدينة ديربي البريطانية، إلا أنه انطلق منها إلى شوارع برمنغهام ومانشستر وليستر ولندن باحثًا عن المشردين ومساعدتهم.
ويوثق “مو” تجربته عبر مقاطع مصورة يبثها على حسابه في تطبيق “تيك توك” للفيديوهات القصيرة، لتحظى جهوده بملايين المتابعات.
المصدر : الجزيرة مباشر