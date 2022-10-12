شاب من أصل سوداني يقدّم حلاقة مجانية للمشردين في شوارع بريطانيا (فيديو)

استخدم شاب من أصل سوداني مهارته في حلاقة الشعر لتقديم يد العون للمشردين في شوارع مدن بريطانية، بهدف تغيير جزء من واقعهم الأليم ورسم البسمة على وجوههم.

محمد يعقوب، أو الشاب “مو”، يجوب شوارع مدن بريطانية عارضًا يد العون للمشردين من خلال قصة شعر تغيّر من منظرهم بشكل كامل.

ويملك محمد يعقوب (26 عامًا) محلًا للحلاقة في مدينة ديربي البريطانية، إلا أنه انطلق منها إلى شوارع برمنغهام ومانشستر وليستر ولندن باحثًا عن المشردين ومساعدتهم.

ويوثق “مو” تجربته عبر مقاطع مصورة يبثها على حسابه في تطبيق “تيك توك” للفيديوهات القصيرة، لتحظى جهوده بملايين المتابعات.