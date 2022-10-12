منوعات|الولايات المتحدة

عمره عامان.. سائقا حافلات مدرسية ينقذان طفلا تركه لص على جانب الطريق (شاهد)

السائقة حملت الطفل وأعادته لوالديه بعد دقائق فقط من خطفه (مواقع التواصل)
12/10/2022-|آخر تحديث: 12/10/202201:49 PM (مكة المكرمة)

احتفت المنصات ووسائل الإعلام الأمريكية بسائقيّ حافلات مدرسية في ولاية ميشيغان لإنقاذهما طفلًا يبلغ من العمر عامين تركه “لص سيارة” على جانب الطريق وهرب.

وقع الحادث صباحًا عندما خرج والدا الرضيع من سيارتهما لتوصيل طفلهما الآخر إلى حافلة المدرسة، وفور ملاحظتهما اختفاء السيارة طلبا المساعدة من سائق الحافلة الذي كان على وشك الانطلاق بطفلهما الثاني.

وعلى الفور اتصل الرجل بسائقي الحافلات الأخرى بالمنطقة، وبعد دقائق يُظهر فيديو كاميرات المراقبة اللحظة التي رأت فيها سائقة حافلة مدرسية أخرى طفلًا متدثرًا ببطانية على جانب الطريق، فهرعت إليه وحملته وأجلسته في الحافلة.

وبعد دقائق فقط، تم لم شمل الطفل مع والديه بعد أن أوصلته السائقة إلى حيث كان والداه ينتظران بفارغ الصبر، فيما لا تزال الشرطة تبحث عن اللص الهارب، لكنهم وجدوا السيارة المسروقة، وفق وسائل إعلام محلية.

المصدر : وسائل إعلام أمريكية