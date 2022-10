عمره عامان.. سائقا حافلات مدرسية ينقذان طفلا تركه لص على جانب الطريق (شاهد)

احتفت المنصات ووسائل الإعلام الأمريكية بسائقيّ حافلات مدرسية في ولاية ميشيغان لإنقاذهما طفلًا يبلغ من العمر عامين تركه “لص سيارة” على جانب الطريق وهرب.

وقع الحادث صباحًا عندما خرج والدا الرضيع من سيارتهما لتوصيل طفلهما الآخر إلى حافلة المدرسة، وفور ملاحظتهما اختفاء السيارة طلبا المساعدة من سائق الحافلة الذي كان على وشك الانطلاق بطفلهما الثاني.

CHECK THIS OUT: New video given to FOX 17 shows the moment a Kelloggsville school bus driver rescued a missing 2-year-old following a carjacking in Kentwood earlier this week.

وعلى الفور اتصل الرجل بسائقي الحافلات الأخرى بالمنطقة، وبعد دقائق يُظهر فيديو كاميرات المراقبة اللحظة التي رأت فيها سائقة حافلة مدرسية أخرى طفلًا متدثرًا ببطانية على جانب الطريق، فهرعت إليه وحملته وأجلسته في الحافلة.

وبعد دقائق فقط، تم لم شمل الطفل مع والديه بعد أن أوصلته السائقة إلى حيث كان والداه ينتظران بفارغ الصبر، فيما لا تزال الشرطة تبحث عن اللص الهارب، لكنهم وجدوا السيارة المسروقة، وفق وسائل إعلام محلية.

A 2-yr-old Michigan boy has been reunited with his parents after a suspected carjacking Tuesday AM. One parent had stepped out her car momentarily to drop off her other child at a bus stop when a carjacker grabbed the baby and took off with the child

(1/2) pic.twitter.com/LPG0LEkufL

— GoodNewsCorrespondent (@GoodNewsCorres1) October 10, 2022