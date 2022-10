من نافذة الصف.. عاملة نظافة سودانية تتابع الدروس وتجتاز الثانوية بامتياز (فيديو)

اجتازت ثلاثينية سودانية امتحانات الثانوية لهذا العام بنجاح، دون أن تتخذ مقعدًا داخل الصف الدراسي.

من نافذة القاعة الدراسية، تتابع خالدة خميس الدرس في المدرسة حيث تعمل عاملة للنظافة.

تدوّن خالدة -عبر النافذة- ما كُتب على السبورة في كراستها الخاصة، وتختلي بنفسها في مسرح المدرسة لمراجعته.

ثابرت الثلاثينية على هذا النحو إلى أن حصلت على الشهادة “بامتياز”، لكنها لم تفرّط في عملها الذي تعيل منه أسرتها الفقيرة.

قالت خالدة لكاميرا الجزيرة مباشر، إن الظروف الاقتصادية الصعبة جعلتها تحرص على العمل، لكنها ترغب أيضًا في تحقيق حلمها.

لم يمنعها رسوبها العام الماضي من التخلي عن الحلم بل أصرت عليه إلى أن حققته، وتنوي المضي قدمًا ومتابعة دراستها ما بعد الثانوية.

تطمح خالدة إلى التميز والتغلب على الصعاب، وتؤمن بأن عدم اليأس من رحمة الله هو مصباح الطريق.

تحدثت خالدة للجزيرة مباشر عن عزيمتها بإصرار شديد، وقالت إن التعليم لا يفرق بين صغير وكبير.

وفي سبتمبر/أيلول المنقضي، أفاد تقرير لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) ومنظمة “أنقذوا الأطفال” أن واحدًا من كل 3 أطفال بسن الدراسة في السودان لا يذهبون إلى المدارس.

وكشف أن 6.9 ملايين تلميذ هم في سن الدراسة لكنهم خارج الفصول، في حين يواجه نحو 12 مليون تلميذ آخر مشاكل تتصل بعدم استقرار التعليم نتيجة نقص المعلمين، وتردي البنى التحتية، وضعف البيئة المدرسية.

