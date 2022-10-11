نجا بأعجوبة.. حاول دخول المصعد فحدث ما لا يتوقعه (فيديو)

نجا شاب من حادث مصعد في روسيا بأعجوبة.

وأظهر فيديو من كاميرا المراقبة أن المصعد تحرك بسرعة دون أن يغلَق الباب، حتى كاد يقطع رأس الشاب.

واتجه المصعد إلى الأعلى عندما كان الشاب يهم بأن يخطو إلى داخله، مما جعله يتعثر ويسحب جسمه بسرعة نحو الخارج.

وقالت وسائل إعلام إن الحادث جرى في مجمع “ياسني” السكني بمدينة كراسنودار الروسية، وإن السكان سبق واحتجوا بسبب أصوات مزعجة تصدر من محرك المصعد.

وأفاد أحد السكان -وفق وسائل إعلام- بصعود دخان من المحرك قبل أسبوع مع اهتزاز مستمر، مما دفع سكان المجمع إلى المطالبة بإصلاح العطب دون تجاوب من الشركة المسؤولة.

وقالت المصادر نفسها إنه يجري التحقيق في سبب الحادث، للوقوف على التقصير والجهة المسؤولة عنه، ووعد مجلس المدينة، أمس الاثنين، بالقيام باللازم وفقًا للقانون.