تسلّم شهادة الوفاة قبل النجاح.. حادث يودي بحياة طالب ليبي متفوق وحزن يعم المنصات

فارق طالب ليبي الحياة مباشرة بعد اجتياز امتحان الثانوية العامة، ليتبين أنه حصل على نتائج عالية بتقدير جيد جدًّا، ما جعل قصته تُحدث تأثيرًا كبيرًا.

وتفاعل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي في ليبيا، أمس الاثنين، مع خبر حصول الطالب محمد عبد القادر الخيتوني على مجموع 84% في الثانوية العامة.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم الليبية عن النتائج التي أظهرت أن الطالب حصل على تقدير جيد جدًّا.

وتعرّض محمد (18 عامًا) لحادث سير على طريق مطار طرابلس في 22 سبتمبر/أيلول المنقضي، بعد أيام من أدائه الامتحانات.

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر بأن الطالب كان من الشبان المتميزين والمتفوقين في منطقة قصر بن غشير جنوب العاصمة طرابلس.

وكما في الدراسة، تفوّق محمد في رياضة (الكاراتيه) على مستوى المدينة، مما جعل الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي يتفاعلون مع قصته.

شهادة الوفاة قبل شهادة النجاح

وعبّر الناشطون عن تأثرهم، وعلّقوا على قصته بالقول “استلم شهادة الوفاة قبل شهادة النجاح”.

كما نعاه الكثير من زملائه وأصدقائه ومعارفه، وودعوه بالدعوات وذكر سيرته الطيبة.