مصطفى العبادي.. تعرف على المؤرخ المصري الذي يحتفل غوغل بذكرى ميلاده (شاهد)

يحتفل غوغل اليوم بالذكرى الـ94 لميلاد المؤرخ المصري البارز أستاذ الدراسات اليونانية والرومانية مصطفى العبادي، الذي ساهم في إنشاء مكتبة الإسكندرية الحديثة.

وُلد العبادي في القاهرة بمصر في مثل هذا اليوم من عام 1928، وكان والده مؤسس كلية الآداب والفنون بجامعة الإسكندرية، مما أثار اهتمام الشاب العبادي بالأوساط الأكاديمية.

وفي سن الـ22 تخرج بمرتبة الشرف من جامعة الإسكندرية وحصل على منحة من الحكومة المصرية للدراسة في جامعة كامبريدج، فدرس على أيدي مؤرخين مرموقين للحصول على درجة الدكتوراه في التاريخ القديم.

وبعد حصوله على درجته الجامعية، عاد العبادي إلى جامعة الإسكندرية حيث عمل محاضرًا ثم أستاذًا للدراسات اليونانية والرومانية.

كان العبادي مهتمًا بشكل خاص بمكتبة الإسكندرية باعتبارها أول مكتبة عالمية تم بناؤها في مصر القديمة، وكانت تحتوي على ما يقدر بنصف مليون من الكتب المتنوعة البلدان واللغات.

