مصطفى العبادي.. تعرف على المؤرخ المصري الذي يحتفل غوغل بذكرى ميلاده (شاهد)

يحتفل غوغل اليوم بالذكرى الـ94 لميلاد المؤرخ المصري البارز أستاذ الدراسات اليونانية والرومانية مصطفى العبادي، الذي ساهم في إنشاء مكتبة الإسكندرية الحديثة.

وُلد العبادي في القاهرة بمصر في مثل هذا اليوم من عام 1928، وكان والده مؤسس كلية الآداب والفنون بجامعة الإسكندرية، مما أثار اهتمام الشاب العبادي بالأوساط الأكاديمية.

وفي سن الـ22 تخرج بمرتبة الشرف من جامعة الإسكندرية وحصل على منحة من الحكومة المصرية للدراسة في جامعة كامبريدج، فدرس على أيدي مؤرخين مرموقين للحصول على درجة الدكتوراه في التاريخ القديم.

وبعد حصوله على درجته الجامعية، عاد العبادي إلى جامعة الإسكندرية حيث عمل محاضرًا ثم أستاذًا للدراسات اليونانية والرومانية.

كان العبادي مهتمًا بشكل خاص بمكتبة الإسكندرية باعتبارها أول مكتبة عالمية تم بناؤها في مصر القديمة، وكانت تحتوي على ما يقدر بنصف مليون من الكتب المتنوعة البلدان واللغات.

Today's Doodle celebrates the 94th birthday of Mostafa El-Abbadi, a prominent Egyptian historian and professor of Greco-Roman studies. His work helped create the second great library of Alexandria. https://t.co/0qyUZ2Uujs — Fuad Alakbarov ⁠⁠ (@DrAlakbarov) October 10, 2022

أصبح العبادي مرجعًا رائدًا في هذا الموضوع وألقى محاضرات عن مكتبة الإسكندرية في أماكن عدة من العالم، ووثق نتائجه وأبحاثه في كتاب نال استحسان النقاد.

وكان العبادي يُشجع في محاضراته دائمًا على إعادة إنشاء تلك المكتبة العالمية العظيمة، واستطاع أن يقنع الحكومة المصرية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) بدعم مشروعه.

وبعد ما يقرب من 15 عامًا من التصميم والبناء، فتحت مكتبة الإسكندرية أبوابها في عام 2002. ويتكون مبنى المكتبة من سبعة طوابق، وتضم أكثر من ثمانية ملايين كتاب، وأربعة متاحف، وقبة سماوية، كما تعتبر المكتبة معهدا للأبحاث مفتوحًا للجمهور.

شغل مصطفى العبادي منصب رئيس جمعية الآثار في الإسكندرية وحصل على وسام النيل وهو أعلى مرتبة شرف في مصر. وتوفي المؤرخ المصري عام 2017.