طفل سوري شجاع يغامر لإنقاذ قطة عالقة ونقلها إلى بر الأمان (فيديو)

خاطر طفل سوري لاجئ بحياته، وفاجأ أهالي مدينة مرسين التركية بتصرف شجاع، بعدما أنقذ قطة صغيرة علقت على عمود طويل بارتفاع 10 أمتار.

وفي المقطع المتداول، تسلق الطفل الأنبوب المرتفع، وحمل القطة الخائفة على ظهره، وزحف بها ببطء 35 مترًا.

وعند اقترابه من بر الأمان قفزت القطة إلى الأرض، واحتفى الأهالي بشجاعة الطفل الذي لا يتجاوز 12 عامًا من عمره.

وأشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بما فعله الطفل السوري، وأبدوا إعجابهم بتصرفه البطولي.