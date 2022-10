100 مليون يتشاركون إحداها.. إليك قائمة بكلمات المرور المعرضة للاختراق في ثوان

يمثل الحفاظ على أمن وسلامة المعلومات عبر الحسابات الشخصية أمرًا بالغ الأهمية، لذا أصدرت شركة (نورد باس) المعنية بالأمن السيبراني والتكنولوجيا قائمة بكلمات المرور الأكثر اختراقًا في جميع أنحاء العالم.

ووجدت الشركة أن (123456) كانت كلمة المرور الأكثر استخدامًا في العالم، حيث يعتمد عليها أكثر من 100 مليون شخص، بينما احتلت كلمة (password) المرتبة الثانية ويستخدمها أكثر من 200 ألف شخص حول العالم، ما يجعلهما من كلمات المرور الأكثر شيوعًا وسهولة في الاختراق.

وأوضحت الشركة أيضًا أن الكثير من الأشخاص يستخدمون أسماءهم كلمات سر أو يضيفون إليها كلمات بذيئة ما يسهل عمليات اختراقها حتى أن الأمر لا يستغرق عدة ثوان.

What’s the #1 password among business executives? No, it’s not “profit” or “money,” or “bestboss.” It’s the good ol’ 123456 🥇

Discover the entire list of poor passwords 👉 https://t.co/7OluxSEfKl#NordPass #worstpasswords pic.twitter.com/6NI9eXrZtx

— NordPass (@NordPass) August 11, 2022