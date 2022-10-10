100 مليون يتشاركون إحداها.. إليك قائمة بكلمات المرور المعرضة للاختراق في ثوان

يمثل الحفاظ على أمن وسلامة المعلومات عبر الحسابات الشخصية أمرًا بالغ الأهمية، لذا أصدرت شركة (نورد باس) المعنية بالأمن السيبراني والتكنولوجيا قائمة بكلمات المرور الأكثر اختراقًا في جميع أنحاء العالم.

ووجدت الشركة أن (123456) كانت كلمة المرور الأكثر استخدامًا في العالم، حيث يعتمد عليها أكثر من 100 مليون شخص، بينما احتلت كلمة (password) المرتبة الثانية ويستخدمها أكثر من 200 ألف شخص حول العالم، ما يجعلهما من كلمات المرور الأكثر شيوعًا وسهولة في الاختراق.

وأوضحت الشركة أيضًا أن الكثير من الأشخاص يستخدمون أسماءهم كلمات سر أو يضيفون إليها كلمات بذيئة ما يسهل عمليات اختراقها حتى أن الأمر لا يستغرق عدة ثوان.

What’s the #1 password among business executives? No, it’s not “profit” or “money,” or “bestboss.” It’s the good ol’ 123456 🥇 Discover the entire list of poor passwords 👉 https://t.co/7OluxSEfKl#NordPass #worstpasswords pic.twitter.com/6NI9eXrZtx — NordPass (@NordPass) August 11, 2022

ووفقًا للشركة، يستخدم عدد كبير من الأشخاص كلمات مرور مثل (qwerty) مشددة على ضرورة التخلص من كلمات المرور الضعيفة وتجنب استخدامها.

وأشارت إلى أن كلمة (dolphin) كانت الأكثر استخدامًا بين كلمات المرور المتعلقة بالحيوانات في العديد من البلدان.

وكشفت الدراسة التي أجرتها الشركة أن متوسط عدد كلمات المرور التي يستخدامها كل شخص تتراوح بين 70 إلى 80 كلمة مرور، لذا يميل العديد منهم إلى اختيار كلمات بسيطة يسهل تذكرها، ولذلك يسهل اختراقها أيضًا.

وتؤكد (نورد باس) على ضرورة اختيار كلمة مرور قوية تحتوي على 12 حرفًا على الأقل ومجموعة متنوعة من الأحرف الكبيرة والصغيرة مع إضافة رموز وحروف غير متوقعة إليها.

وتنصح أيضًا بأهمية اختيار كلمات مرور مختلفة للحسابات على الإنترنت، لأن الاعتماد على كلمة مرور واحدة لحسابات متعددة تسهل عملية اختراق كافة الحسابات، فبمجرد اختراق حساب واحد فقط تصبح جميع الحسابات معرضة للخطر.

وتوصي الشركة كذلك بتغيير كلمات المرور كل 90 يومًا للحفاظ على أمان الحسابات وإبعاد القراصنة.