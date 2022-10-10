أرهبوا الأطفال بقناع “الصرخة”.. فصل موظفين بعد نوبة هلع أصابت تلاميذ حضانة (شاهد)

فصلت إحدى دور الحضانة بولاية ميسيسيبي الأمريكية 4 موظفين تورطوا في واقعة ترهيب عدد من الأطفال باستخدام قناع “الصرخة” المرعب.

وكانت إحدى العاملات بمجال رعاية الأطفال قدمت اعتذارًا رسميًا بعد أن أقدمت على إخافة الأطفال باستخدام قناع (الهالوين) المرعب، إلا ان اعتذارها لم يلقَ ترحيبًا بين أوساط الأهالي وإدارة الحضانة إضافة إلى رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين دعوا إلى ضرورة إقالة كل من تورطوا في الواقعة.

ولم يتم الإعلان عن هوية المفصولين باستثاء المعترفة بارتكاب الواقعة.

Daycare workers at Lil’ Blessings Child Care in Hamilton, Mississippi thought it would be a great idea to scare the bejesus out of the kids using a 'Scream' mask. The video is currently being investigated for possible criminal referrals and four employees have been fired. 😱😡 pic.twitter.com/Dptq1vpH8H — StrictlyChristo🇺🇦🌻 (@christoq) October 6, 2022

ورصد مقطع مصور قيام مسؤولة عن رعاية الأطفال بارتداء القناع المرعب وإخافة الأطفال أثناء جلوسهم على الطاولات وخلال تناول الغداء، بذريعة تقويم سلوكهم.

بيد أن المقطع يظهر دخول الأطفال في نوبة من الصراخ والهلع ومن ثم البكاء الحاد، بينما تستمر المسؤولة في تصرفاتها المرعبة.

وأبرز المقطع أيضًا ركض بعض الأطفال للاختباء خلف المكاتب وبين ورفوف الكتب من شدة الخوف.

Child abuse? Videos from inside one Mississippi daycare show a teacher putting on a terrifying Halloween mask to scare toddlers who were 'bad'. pic.twitter.com/AER2dLQL41 — Joseph Morris on YouTube 🇺🇸 (@JosephMorrisYT) October 7, 2022

وكتبت جينيفر كايلا نيومان مصورة المقاطع والعاملة بدار الحضانة على فيسبوك “لم أشارك في إخافة الأطفال، فقط قمت بالتصوير ليكون أهالي الأطفال على علم بما يتعرضون إليه”.

ولفتت إلى أنها حاولت إخبار إدارة دار الحضانة بالأمر لكنها فشلت لأن ما قدمته من شكاوى من قبل لم يأتِ بأي نتيجة تُذكر، مؤكدة على أنها لم تقم بتصوير المقطع بهدف التسلية أو الضحك كما يدّعي البعض.

ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن أحد العاملين في الحضانة قوله إنهم “حاولوا بث الذعر لدى بعض الأطفال الذين اعتقدوا أنهم كانوا يقومون بتصرفات سيئة”.

وبدورها، اعترفت المسؤولة عن الواقعة بأنها قامت بشراء قناع (الهالوين) لإخافة أحد زملائها بالعمل، ولم تكن تنوي استخدامه الأطفال على الإطلاق.

وأوضحت في مقطع مصور بثه موقع (ديلي ميل) البريطاني “لم أتصرف وحدي حيث سألني المعلمون إذا كنت سأفعل ذلك أو بإمكانهم استخدام القناع لجعل الفصل ينفذ الأوامر المطلوبة منهم، أنا لا أسيء معاملة الأطفال”.

ولفتت إلى أن المقطع المصور لم يرصد مغادرتها بعد أن خلعت القناع وعادت إلى الفصل الدراسي مرة أخرى حيث كان الأطفال يعانقوها. وأضافت “كانوا يعرفون أنني أنا من ترتدي القناع”.

من جانبها، قالت شيلا ساندر مالكة دار الحضانة على مدار العشرين عامًا، إنها لم تكن على دراية بالمقاطع المصورة حتى وقت انتشارها على منصات التواصل الاجتماعي.

Daycare workers at Lil’ Blessings Child Care in Hamilton, Mississippi thought it would be a great idea to scare the bejesus out of the kids using a 'Scream' mask. The video is currently being investigated for possible criminal referrals and four employees have been fired. 😱😡 pic.twitter.com/Dptq1vpH8H — StrictlyChristo🇺🇦🌻 (@christoq) October 6, 2022

وأكدت خلال حديثها لوسائل إعلام محلية على أن السلوك الذي أظهره موظفوها السابقون “لا يمكن التسامح معه، لذا قررت فصل أربعة موظفين متورطين في الأمر”.

بدورها، فتحت وزارة الصحة بولاية ميسيسيبي ومكتب مأمور مقاطعة مونرو تحقيقًا موسعا في الأمر، حيث يعملان مع المدعي العام بالمقاطعة لمعرفة ما إذا كانت هناك أي تهم جنائية محتملة يمكن تقديمها.

وأكدت كيمبرلي سميث والدة أحد الأطفال بدار الحضانة في تصريحات صحفية “أعرف 100٪ أن السيدة شيلا، المالكة والمديرة لم تكن على علم بهذا الوضع”.

وشددت كيمبرلي على أنه لا يجب إغلاق دار حضانة الأطفال بالكامل بعد فصل الموظفين المتورطين بالواقعة.