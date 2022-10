أرهبوا الأطفال بقناع “الصرخة”.. فصل موظفين بعد نوبة هلع أصابت تلاميذ حضانة (شاهد)

فصلت إحدى دور الحضانة بولاية ميسيسيبي الأمريكية 4 موظفين تورطوا في واقعة ترهيب عدد من الأطفال باستخدام قناع “الصرخة” المرعب.

وكانت إحدى العاملات بمجال رعاية الأطفال قدمت اعتذارًا رسميًا بعد أن أقدمت على إخافة الأطفال باستخدام قناع (الهالوين) المرعب، إلا ان اعتذارها لم يلقَ ترحيبًا بين أوساط الأهالي وإدارة الحضانة إضافة إلى رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين دعوا إلى ضرورة إقالة كل من تورطوا في الواقعة.

ولم يتم الإعلان عن هوية المفصولين باستثاء المعترفة بارتكاب الواقعة.

Daycare workers at Lil’ Blessings Child Care in Hamilton, Mississippi thought it would be a great idea to scare the bejesus out of the kids using a 'Scream' mask.

The video is currently being investigated for possible criminal referrals and four employees have been fired. 😱😡 pic.twitter.com/Dptq1vpH8H

— StrictlyChristo🇺🇦🌻 (@christoq) October 6, 2022