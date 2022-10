أحد أكثر البراكين نشاطا في أوربا.. تدفق الحمم من بركان سترومبولي جنوبي إيطاليا يبلغ ذروته (فيديو)

بثت صفحات وحسابات إيطالية مقاطع فيديو مختلفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تُظهر ثوران بركان جزيرة سترومبولي الإيطالية في أرخبيل صقلية، كما أظهرت تدفق الحمم الذي بلغ ذروته أمس الأحد.

ورفعت إدارة الحماية المدنية الإيطالية حالة التأهب لبركان سترومبولي -أحد أكثر البراكين نشاطًا في أوربا- من المستوى الأصفر إلى البرتقالي.

وقالت إن الأنشطة الحالية تُعد بداية لمرحلة ثوران مع تدفق حممي بفوهة البركان وصولًا إلى البحر، الأمر الذي أدى إلى انهيار جزئي في شرفة فوهة البركان الذي تبعته حمم بركانية كبيرة.

وأضافت الحماية المدنية “نحدد رفع مستوى التنبيه من خلال تعزيز نظام مراقبة البراكين مع الهيئات الأخرى، وسنعتمد التدابير الخاصة استجابة لحالة الطوارئ باستمرار، من أجل ضمان معلومات ثابتة وصحيحة للسكان”.

وشهد سترومبولي، صباح أمس الأحد، زيادة ملحوظة في النشاط البركاني، وفقًا لما نشره الموقع الرسمي للمعهد الوطني الإيطالي للجيوفيزياء والبراكين.

يُذكر أن مستوى التنبيه يعتمد على تقارير الظواهر وتقييمات المخاطر التي يوفرها المعهد الوطني للجيوفيزياء والبراكين.

Just 45 mins from a few days on #stromboli #volcano it looks lively this morning. 🌋😐 pic.twitter.com/1S4PYH1uG7

#stromboli #volcano Well it certainly got quite hairy there today. This was around 6pm and a strong backwind offered a degree of protection. Filmed well below the 290mtr limit. Hasty retreat for pizza and moretti and new underpants 😐 pic.twitter.com/Z8OGYiQvkY

— Steven H (@volcanohull) October 9, 2022