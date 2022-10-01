اكتشاف مقابر 76 طفلًا في البيرو قُدّموا قرابين قبل 1000 عام (فيديو)

عثر علماء آثار في البيرو على مقابر 76 طفلاً قُدّموا قرابين قبل نحو ألف عام، خلال طقوس دينية لحضارة “تشيمو” فيما قبل العصر الكولومبي.

واكتُشفت المقابر في عمليات تفتيش بمكان ديني عُثر فيه سابقا على عظام أطفال.

وقال عالم الآثار لويس فلوريس لوكالة فرانس برس إن رفات الأطفال أظهر أنه تمت التضحية بهم عندما كانت أعمارهم تتراوح بين 6 و15 سنة.

وعُثر على المقابر في ساحتين صغيرتين في موقع “بامبا لا كروث” التابع لمنتجع هوانتشاكو الساحلي قرب مدينة تروخيو التي تبعد حوالي 500 كيلومتر شمال العاصمة ليما.

وعثر فريق الباحثين نفسه -الذي يرأسه عالم الآثار غابرييل برييتو- بين عامي 2016 و2019 على رفات 240 طفلًا قُدِّموا قرابين من مجموعة تشيمو التي كانت تعيش على ساحل البيرو الشمالي الحالي بين سنتي 900 و1450.

وأوضح العالم لويس فلوريس “فوجئنا بالعثور على مزيد من الرفات عندما حفرنا على عمق 10 أو 20 سنتيمترا”، مضيفًا أن “صدور الأطفال فُتحت بشكل عمودي لسحب قلوبهم”.

وقال إن “الأطفال قُدموا قرابين ربما تزامنًا مع أحداث كانت جارية آنذاك، مثل قلة الأمطار أو الجفاف أو أزمات سياسية أو حروب”، مشيرًا إلى وجود فرضيات عدة تجري دراستها.

ومن بين الرفات التي عثر عليها، عظام لخمس فتيات في وضعية الجلوس دُفنّ بوضع رؤوسهنّ مقابل بعضهنّ على شكل دائرة.

وقال غابرييل برييتو لوكالة أنباء “أندينا” البيروفية “بفضل موقع بامبا لا كروث، أدركنا أنّ القرابين البشرية، وخاصة الأطفال، كانت عنصرا أساسيا لدى حضارة تشيمو”.

وإلى جانب علماء الآثار البيروفيين، شارك طلاب وباحثون من جامعات فلوريدا وتولان ولويزيانا في أعمال النبش التي انتهت في سبتمبر/ أيلول. ويُفترض أن تُستأنف سنة 2023، بحسب فلوريس، ومن المتوقع أن يرتفع عدد الرفات البشرية المكتشفة.