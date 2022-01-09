دراسة تكسر الصورة النمطية: الرجال يعانون من التقلبات المزاجية أكثر من النساء

كسرت دراسة أمريكية الصورة النمطية التي تعكسها الروايات والأعمال الهوليودية حول النساء والرجال وكون المرأة كائنًا أكثر حساسية وتأثرًا بالتقلبات المزاجية من الرجل.

وخلصت الدراسة التي أجراها باحثون في جامعة ميشيغان الأمريكية ونشرت في مجلة Scientific Reports إلى أن الرجال أكثر تأثرًا بالتقلبات المزاجية والحالة النفسية من النساء وأن مشاعرهم الإيجابية تتغير بوضوح.

ووصل الباحثون إلى نتائجهم بمتابعة 142 رجلا وامرأة على مدى شهرين ألزموهم خلالهما بالمشاركة في استبيان يومي.

Always a bit suspicious of studies that ‘overturn’ accepted research using a tiny sample 🤔 Chatting over the findings with @_NatashaDevon @LBC at 8.45

Women are found to be no more emotional than men https://t.co/ZSbkrDTAzl via @MailOnline — Jo Hemmings 💙 (@TVpsychologist) January 8, 2022

وصنف الباحثون في الاستبيان مستويات العاطفة بين الإيجابية والسلبية فضلا عن مشاعر الضيق والانفعال.

ووفقًا للدراسة، فقد اختلفت على مدار 75 يوما مشاعر الرجال تمامًا مثل النساء.

وأشار الباحثون إلى أنهم أخضعوا في دراستهم بعض النساء ضمن عينة البحث لتأثير حبوب منع الحمل -المعروف أنها تقلل من التقلبات الهرمونية- للمقارنة بينهن ومن لا يتناولون تلك الحبوب ومن بينهم الرجال. وأكد الباحثون أنهم “لم يجدوا أي اختلافات كبيرة”.

وقالت أدريان بيلتز الباحثة الرئيسية في الدراسة إن “هناك أدلة كثيرة بخلاف الهرمونات يمكن أن تؤثر على مشاعر الناس بما في ذلك قلة النوم والتفاعل مع الآخرين والطقس الشتوي وخسارة فريقهم الرياضي أو مشاهدة فيلم حزين”.

وأضافت “الرجل الذي تتقلب عواطفه خلال حدث رياضي يوصف بأنه عاطفي، لكن المرأة تصنف بأنها غير عقلانية. مشاعر الجميع تتأثر سلبًا وإيجابًا”.