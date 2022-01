دراسة تكسر الصورة النمطية: الرجال يعانون من التقلبات المزاجية أكثر من النساء

كسرت دراسة أمريكية الصورة النمطية التي تعكسها الروايات والأعمال الهوليودية حول النساء والرجال وكون المرأة كائنًا أكثر حساسية وتأثرًا بالتقلبات المزاجية من الرجل.

وخلصت الدراسة التي أجراها باحثون في جامعة ميشيغان الأمريكية ونشرت في مجلة Scientific Reports إلى أن الرجال أكثر تأثرًا بالتقلبات المزاجية والحالة النفسية من النساء وأن مشاعرهم الإيجابية تتغير بوضوح.

ووصل الباحثون إلى نتائجهم بمتابعة 142 رجلا وامرأة على مدى شهرين ألزموهم خلالهما بالمشاركة في استبيان يومي.

