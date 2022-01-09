“ما بتعرف فقرنا؟!”.. طالب جامعي يوجّه رسالة مؤثرة لسارق دراجته النارية في إدلب (فيديو)

وجّه طالب جامعي سوري رسالة مؤثرة لسارق دراجته النارية من أمام منزله بقرية كفر خاية في منطقة جبل الزاوية بريف إدلب شمال سوريا.

وقال الطالب محمود رضوان شحادة في رسالة مصوّرة من مكان سرقة دراجته “عم تسرق ميتوري (دراجتي النارية) ونحن بعيدين عن جيش بشار الأسد بأقل من 5 كيلومتر وجميعنا في خطر”.

وأضاف “إذا أنت من ضيعتنا ما بتعرف فقرنا ووضعنا السيئ كيف بدي أروح على جامعتي.. أنت ما فكرت في هذا كله؟”.

وتابع شحادة الذي يدرس طب الأسنان في جامعة حلب قائلًا عبر الفيديو “أنا طالب جامعة، وعم اشتغل وأتعب لأؤمن مصروفي، لأن أهلي ما معهم يقدمولي، بيجي هو على البارد المستريح بيسرقه (ثم يأتي بكل سهولة) الله يهديك ويسامحك، صدق الله شافنا وشاف القهر اللي سببتلنا ياه”.

وأثار الفيديو الذي نشره شحادة حزن الكثيرين ممن تفاعلوا معه عبر التعليقات، فيما بادر الفريق التطوعي التركي الذي يحمل اسم “فريق الاستجابة الطارئة” بشراء دراجة نارية جديدة له بدلًا من التي سُرقت.

يذكر أن منطقة جبل الزاوية المتاخمة لمكان تمركز قوات النظام السوري، شهدت في الآونة الأخيرة تصعيدًا غير مسبوق لقصف طيران قوات الأسد وحليفته روسيا.

وأثرت عمليات القصف المتصاعدة في العملية التعليمية، حيث إن القصف كان قريبًا من المدارس فأوقفت العملية التعليمية في 14 بلدة، منها الفطيرة وكنصفرة وبليون والوزرة والبارة، وبعض من مدارس احسم ودير سنبل وسرجة وبزابور.