طفلة سوريّة نازحة تصنع لعبتها بنفسها لعدم قدرتها على شراء لعبة جديدة (فيديو)

نجحت طفلة سورية من “مخيم بحنين” للاجئين في لبنان لا يتعدى عمرها 10 سنوات في صنع لعبتها الخاصة بنفسها بحس فني مبدع ومبهج.

ووثق الناشط السوري خضر الضبي في مقطع مصور من داخل المخيم، كشف الطفلة عن لعبتها الجديدة التي صنعتها مما هو متاح في عالمها ومحيطها لعدم قدرتها على شراء لعبة جديدة.

وابتكرت الطفلة خزانة ملابس لعرائسها من ورق الكرتون والشرائط الملونة.

وقالت في المقطع المصور “جبت كرتونة وأوراق لونتها وعملت منهم خزانة”.

يشار إلى أنّ مخيم بحنين هو واحد من عشرات المخيمات المنتشرة في لبنان ولا تتجاوز مساحته 1500 متر مربع.

ويعيش اللاجئون السوريون في لبنان في ظل ظروف صعبة في المخيمات جراء الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية القاسية.