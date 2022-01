شاهد.. انهيار جبلي فوق مرتادي بحيرة برازيلية

بث شهود عيان ووسائل إعلام محلية في ولاية ميناس جيرايس بالبرازيل مقطعًا مصوّرًا يُظهر انهيار جزء من الجبل المطل على وادي كابيتوليو فوق زورقين لعدد من مرتادي البحيرة.

🇧🇷 FLASH – 2 personnes sont mortes et 32 ont été blessées par la chute d’un morceau de falaise sur des bateaux de touristes à Capitólio, au #Brésil . (CNN) pic.twitter.com/J61trxSwwp

Bombeiros de Minas Gerais foram acionados para a região, que contará ainda com apoio aéreo

Vídeo: rocha desprende e cai sobre lanchas em lago no Capitólio (MG)

URGENTE 🚨- imagens aéreas do acidente gravíssimo nos Canyons de Capitólio – MG / Defesa Civil confirmou que existem feridos e pessoas desaparecidas. Equipes de salvamento indo pro local. pic.twitter.com/aZlC9gZWhi

وكان الدفاع المدني بالولاية قد حذّر في وقت سابق من هطل أمطار غزيرة ودعا إلى تجنّب منطقة الشلالات في الوقت الحالي.

Chuvas intensas na região com possibilidade de ocorrência de Cabeça D'água nos municípios de Capitólio, São João Batista do Glória e São José da Barra. Evite cachoeiras no período de chuvas. Em emergências ligue 199 ou 193.@radioitatiaia@g1mg@em_com@otempo@jornalhojeemdia pic.twitter.com/46BMewLTEH

