تأسس قبل 400 عام.. الجزيرة مباشر تستكشف أسرار سوق النحاسين العثماني في غازي عنتاب (فيديو)

تعد أسواق النحاسين واحدة من أهم المعالم والمقاصد السياحية في تركيا، حيث تشتهر البلاد بالصناعات اليدوية النحاسية وأسواق النحاسين التاريخية المنتشرة في معظم الولايات.

ويعرف سوق النحاسين في ولاية غازي عنتاب جنوب شرقي تركيا بأنه من أقدم وأعرق أسواق النحاسيات في تركيا حيث يعود تاريخ تأسيسه إلى 400 عام.

يقع السوق في شارع إيسكي ساراي وسط الولاية مقابل قلعة غازي عنتاب الأثرية الشهيرة، وتمتد فيه عشرات الدكاكين التي تبيع الأواني المنزلية من كؤوس وعلب السكر وأباريق الماء والشاي والقهوة وصحون الطعام ومستلزمات الحلويات وغيرها.

ويقع السوق بمنطقة تشارشي ويتميز موقعه ضمن سوق شعبي يجمع دكاكين النحاس القديمة.

ويتميز صانعو النحاسيات في السوق بقدم ممارستهم لهذه المهنة.

الجزيرة مباشر التقت أحد أكبر الصانعين في السوق حيث قال “هذا السوق قديم جدا وهو مكان تاريخي كما تعرفون”.

وأضاف “نحن نصنع بضائعنا بأنفسنا ويأتي لنا الناس من جميع أنحاء العالم”.

وتابع “بضائعنا ليس لها مثيل خارج سوق غازي عنتاب، القطع النحاسية لدينا تمر برحلة طويلة لتخرج تحفة فنية تتميز عن نظيراتها العالمية”.

وقال “يتسارع الجميع إلى شراء منتجاتنا لجودتها الكبيرة وشكلها المميز والمتقن”.

وقال أحدهم ويدعى أورهان “هذه مهنة أبي وأجدادي وكانت تعرف قديما باسم النقش العثماني والآن تدعى النقش على النحاس”.

وتابع “الأشكال التي نصنعها نستلهمها من أشكال عباد الشمس والورود ومناظر الطبيعة الجميلة وأوراق العنب”.

وتقام في غازي عنتاب منذ 2012 دورات تعليمية لتطوير فنون النقش على النحاس واللؤلؤ بالتعاون بين غرفة صناعة النحاس واللؤلؤ والمديرية العامة لوكالة التوظيف التركية.

ويأتي ترتيب محافظة غازي عنتاب سادسًا بين المدن التركية من حيث عدد السكان، وقد عرفت بـ”عنتاب” قبل أن يضيف البرلمان التركي إلى اسمها كلمة “غازي” عام 1921.