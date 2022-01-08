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اعترافات المتهمين تهزّ الرأي العام.. آيات الرفاعي قُتلت بسبب “مفك براغي” و”إبريق ماء ساخن” (فيديو)

الجناة في قفص الاتهام
الجناة في قفص الاتهام (مواقع التواصل)
8/1/2022-|آخر تحديث: 8/1/202208:08 PM (مكة المكرمة)

نشرت وزارة الداخلية التابعة للنظام السوري اعترافات “الجناة” في قضية تعذيب الشابة آيات الرفاعي حتى الموت، وذلك وسط سخط وغضب عبر منصات التواصل.

وبحسب الفيديو الذي نشرته الداخلية السورية، فقد تعرّضت آيات لهذا التعذيب لأنّ والد زوجها سألها عن إبريق ماء ساخن ومفك براغي، فنفت علمها بمكان وجودهما.

 

وفي المقطع المصوّر، ظهر زوج آيات الرفاعي ووالده ووالدته مكبلي الأيدي، وهم يعترفون بالتسبب في مقتلها نتيجة تعرضها للضرب ثلاث مرات ليلة وفاتها.

وقال المتهمون إن والد زوجها ضربها مرتين، إحداهما بعصا خشبية مغطاة بمسامير، وفي المرة الثالثة ضرب زوجها رأسها بالحائط بقوة على نحو متتال حتى سقطت مغشيًّا عليها فتركها وغادر غرفته، حسب اعترافهم.

وقال المتهم في المقطع المنشور “تزوجت آيات من ثلاث سنين، وما كانت تعجبني، ولا تعجب أهلي”.

 

واعترف والد المتهم بتعريض آيات إلى التعنيف المستمر وسوء المعاملة بدعوى أنّ تصرفاتها لا تنال إعجابهم.

وقال “البنت ما عجبتنا، وصرنا نضربها عالطالعة والنازلة، ونمنعها من الطلعة من البيت أنا وابني ومرة عمها”.

 

وتفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع الجريمة، مشيرين إلى أنها ليست حالة فردية وإنما نموذج للعنف ضد المرأة في العالم العربي، وطالبوا في الوقت نفسه بوضع حد لهذه الانتهاكات غير المبررة.

وفي هذا السياق، أطلقت الهيئة العامة لشؤون الأسرة والسكان حملة بعنوان “لا تسكتي”، تستهدف حماية النساء السوريات المعنّفات.

وشغلت قضية مقتل آيات الرفاعي الرأي العام السوري والعربي بعد انتشار خبر مقتلها على يد زوجها ووالده بدمشق، في 31 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل