اعترافات المتهمين تهزّ الرأي العام.. آيات الرفاعي قُتلت بسبب “مفك براغي” و”إبريق ماء ساخن” (فيديو)

نشرت وزارة الداخلية التابعة للنظام السوري اعترافات “الجناة” في قضية تعذيب الشابة آيات الرفاعي حتى الموت، وذلك وسط سخط وغضب عبر منصات التواصل.

وبحسب الفيديو الذي نشرته الداخلية السورية، فقد تعرّضت آيات لهذا التعذيب لأنّ والد زوجها سألها عن إبريق ماء ساخن ومفك براغي، فنفت علمها بمكان وجودهما.

وفي المقطع المصوّر، ظهر زوج آيات الرفاعي ووالده ووالدته مكبلي الأيدي، وهم يعترفون بالتسبب في مقتلها نتيجة تعرضها للضرب ثلاث مرات ليلة وفاتها.

وقال المتهمون إن والد زوجها ضربها مرتين، إحداهما بعصا خشبية مغطاة بمسامير، وفي المرة الثالثة ضرب زوجها رأسها بالحائط بقوة على نحو متتال حتى سقطت مغشيًّا عليها فتركها وغادر غرفته، حسب اعترافهم.

وقال المتهم في المقطع المنشور “تزوجت آيات من ثلاث سنين، وما كانت تعجبني، ولا تعجب أهلي”.

واعترف والد المتهم بتعريض آيات إلى التعنيف المستمر وسوء المعاملة بدعوى أنّ تصرفاتها لا تنال إعجابهم.

وقال “البنت ما عجبتنا، وصرنا نضربها عالطالعة والنازلة، ونمنعها من الطلعة من البيت أنا وابني ومرة عمها”.

وتفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع الجريمة، مشيرين إلى أنها ليست حالة فردية وإنما نموذج للعنف ضد المرأة في العالم العربي، وطالبوا في الوقت نفسه بوضع حد لهذه الانتهاكات غير المبررة.

#آيات_الرفاعي ليست حالة فردية، هناك آلاف آيات في المجتمعات العربية ولا نسمع أصواتهن. القبح المجتمعي الذي يسمح للذكر أن يستغول وينسى أن آيات قد تكون أمه أو أخته أو ابنته أو طبيبة تُجري له عملية أو تُصلح حاله المائل.

لعن الله أشباه الرجال الذين "يتمرجلوا" على الأُنثى. علموا بناتكم pic.twitter.com/Ln9TQhzf5Q — Dr. Thuraya Shami (@Tshamie) January 7, 2022

المحاميين الكرام بقضية #آيات_الرفاعي رجاءاً العمل على توصيف الجريمة

قتل عمد و مقصود عنفها ضربها و تركها ساعة وما أسعفها

حتى أتدخل قريبه لأنه لزمتهم المكواة

عملية قتل منظمة إستمرت لسنوات

ممنوع يكون قتل خطأ أو ضرب أفضى إلى الموت

لأنه حكمهم مابيتجاوز الخمس سنوات — سهر أبو شروف (@saharaboshrof) January 7, 2022

آيات ضحية نظام الأسد ومنظومة العنف والإجرام اللي بناها عبر السنوات، وأمّا ظلم وإجرام المجتمع فلا يتفاقم ولا يستمر إلّا برعاية من الدولة، وفي الحالة السورية رعاية من مليشيا الأسد،

ومقتل آيات جزء من سياق كبير وأزمة إنسانية مهولة اسمها بقاء الأسد في السلطة حتّى اليوم. — Banan (@AbzBanan) January 7, 2022

أحزن جداً ممن يسمع بقصة #آيات_الرفاعي أو أية امرأة ضحية #العنف_ضد_النساء ويقول مقولة مشهورة "أبصر شو بتكون عاملة" أو " بتكون معوفته حاله" أو في حال الأهل زوجوها طفلة " اللّه يعينهم" كل أولئك وقود الجريمة، العنف هو جريمة من أول كف ومن أول صرخة ومن أول إحساس بسلطة الأعلى والأدنى — د.ميادة مصطفى كيالي (@mayadakayali) January 8, 2022

وفي هذا السياق، أطلقت الهيئة العامة لشؤون الأسرة والسكان حملة بعنوان “لا تسكتي”، تستهدف حماية النساء السوريات المعنّفات.

وشغلت قضية مقتل آيات الرفاعي الرأي العام السوري والعربي بعد انتشار خبر مقتلها على يد زوجها ووالده بدمشق، في 31 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.