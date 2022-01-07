مثل الحرباء.. سيارة “بي إم دبليو” تغيّر لونها الخارجي بإشارة من اليد (فيديو)

أعلنت شركة السيارات الألمانية (بي إم دبليو) في معرض (سي إي إس 2022) المخصص للتكنولوجيا عن إنتاج سيارة قادرة على تغيير لونها بإشارة من اليد أو عبر تطبيق الهاتف.

وكشفت الشركة النقاب عن هذه التكنولوجيا الجديدة من خلال نموذج سيارة (آي إكس فلو) التي تعمل بالطاقة الكهربائية بنسبة 100%.

وتقوم هذه التقنية الجديدة على تغيير لون السيارة من خلال استخدام الحبر الإلكتروني الذي يمكنه تغيير لون السيارة الخارجي.

عبر تقنية سحرية.. غيّر لون سيارتك بإشارة من يدك أو عبر تطبيق الهاتف#BMW pic.twitter.com/qsYi4K2vN2 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 7, 2022

وتعد تقنية الطلاء المتغير للسيارات تطبيقا جديدًا لتقنية مألوفة تعتمد على الحبر الإلكتروني المستخدم في تقنية “الورق الكهربائي” التي تعمل على تشغيل أجهزة القراءة الإلكترونية المعروفة مثل جهاز “كيندل أمازون”.

ويقوم الطلاء الأبيض الأولي للسيارة بعكس الضوء مما يؤدي إلى برودة الأجزاء الداخلية للسيارة خلال فصل الصيف، وفي فصل الشتاء يمتص اللون الأسود الضوء للحفاظ على دفئها.

وقالت ستيلا كلارك التي قادت المشروع داخل الشركة الألمانية “تمنح هذه التكنولوجيا للسائقين حرية التعبير عن جوانب مختلفة من شخصياتهم أو حتى مجرد الاستمتاع بالتغيير، وإعادة تعريف أنفسهم في كل مرة يدخلون فيها سياراتهم”.

وسيتم إنتاج السيارة قريبا، لكن تقديمها في صالات عرض السيارات ربما لن يتحقق في الآجال القريبة، إذ تصف الشركة الألمانية تقنية تغيير الشكل الخارجي الشبيه بالحرباء بأنها ما زالت “مشروع بحث وتصميم متقدم”.