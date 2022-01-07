طائرة إيرانية تهبط اضطراريا في الشارع (فيديو)

اضطرت طائرة تابعة لشركة (كاسبين) في إيران للهبوط الاضطراري في أحد شوارع محافظة أصفهان وسط البلاد، بعدما حدث فيها خلل فني.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (إيرنا) عن مسؤول في هيئة الطيران المدني أن طائرة تابعة لشركة (كاسبين) أقلعت من مدينة مشهد، شمال شرقي البلاد، باتجاه أصفهان. وقال إنه “بسبب الخلل الفني، أجبرت الطائرة على الهبوط خارج مطار أصفهان”.

وأوضح موقع (سيمبل فلاينج) المتخصص في الطيران، أن الطائرة من صناعة شركة بوينغ -طراز “737-400” وتتبع لشركة طيران مدني، وقد تعرضت لانهيار معدات عند هبوطها.

Caspian Airlines 737-4 (EP-CAP)from Najaf, #Iraq to Tehran, #Iran, suffered an apparent landing gear problem which forced it to land in Isfahan. pic.twitter.com/zVGendGLKa — IntelOmarion (@IntelOmarion) January 6, 2022

وذكر الموقع أن العتاد الرئيسي الأيسر للطائرة انهار لحظة الهبوط، مما تسبب في انحراف الطائرة إلى اليمين والخروج من المدرج.

وأشار إلى أنه تم إجلاء الركاب عن طريق منزلقات الطوارئ، وأن 5 منهم أصيبوا خلال ذلك.

ووثق أحد المسافرين عمليات إجلاء الركاب الذين بلغ عددهم 119 شخصا عبر السلالم المطاطية.

وكان الرجل يتحدث باللغة العربية وبلهجة عراقية، وقال: “الله أنقذنا الحمد لله.. حادث طيران”.

يشار إلى أن هذه ليست أول مرة تهبط فيها طائرة إيرانية في شارع عام بعيدا عن مدرج المطار، فقد وقعت حادثة مماثلة في مطلع عام 2020.