طائرة إيرانية تهبط اضطراريا في الشارع (فيديو)

اضطرت طائرة تابعة لشركة (كاسبين) في إيران للهبوط الاضطراري في أحد شوارع محافظة أصفهان وسط البلاد، بعدما حدث فيها خلل فني.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (إيرنا) عن مسؤول في هيئة الطيران المدني أن طائرة تابعة لشركة (كاسبين) أقلعت من مدينة مشهد، شمال شرقي البلاد، باتجاه أصفهان. وقال إنه “بسبب الخلل الفني، أجبرت الطائرة على الهبوط خارج مطار أصفهان”.

وأوضح موقع (سيمبل فلاينج) المتخصص في الطيران، أن الطائرة من صناعة شركة بوينغ -طراز “737-400” وتتبع لشركة طيران مدني، وقد تعرضت لانهيار معدات عند هبوطها.

Caspian Airlines 737-4 (EP-CAP)from Najaf, #Iraq to Tehran, #Iran, suffered an apparent landing gear problem which forced it to land in Isfahan. pic.twitter.com/zVGendGLKa

