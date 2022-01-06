مصرع 7 عمال فلسطينيين في حادث سير شرقي الضفة (فيديو)

لقي 7 عمال فلسطينيين مصرعهم، اليوم الخميس، نتيجة حادث سير وقع في منطقة شرقي الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد الناطق باسم الشرطة الفلسطينية لؤي ارزيقات في بيان بأن “الحادث وقع بين مركبة فلسطينية خاصة وشاحنة فلسطينية لنقل الأسمنت السائل على المفترق الرئيس في منطقة فصايل بأريحا”.

حادث تصادم مروع يودى بحياة 7 عمال فلسطينيين شمال #أريحا#فلسطين pic.twitter.com/VL9uE2HRzt — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 6, 2022

وأضاف أن “المتوفين نقلوا إلى مستشفى أريحا وجميعهم عمال من بلدة عقربا في محافظة نابلس، فيما نقلت إصابات أخرى إلى مستشفيات إسرائيلية”.

#فيديو آخر يظهر لحظة وقوع حادث التصادم المميت الذي أودى بحياة 7 عمال فلسطينيين شمال أريحا pic.twitter.com/6EPgteQR85 — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) January 6, 2022

ونعت الحكومة الفلسطينية العمال السبعة، وأعلنت الحداد لثلاثة أيام وتنكيس الأعلام على المؤسسات الرسمية.