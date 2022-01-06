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مصرع 7 عمال فلسطينيين في حادث سير شرقي الضفة (فيديو)

لقى ٧ عمال فلسطينيين مصرعهم في حادث تصادم شرقي الضفة (مواقع)
6/1/2022-|آخر تحديث: 6/1/202211:42 PM (مكة المكرمة)

لقي 7 عمال فلسطينيين مصرعهم، اليوم الخميس، نتيجة حادث سير وقع في منطقة شرقي الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد الناطق باسم الشرطة الفلسطينية لؤي ارزيقات في بيان بأن “الحادث وقع بين مركبة فلسطينية خاصة وشاحنة فلسطينية لنقل الأسمنت السائل على المفترق الرئيس في منطقة فصايل بأريحا”.

 

وأضاف أن “المتوفين نقلوا إلى مستشفى أريحا وجميعهم عمال من بلدة عقربا في محافظة نابلس، فيما نقلت إصابات أخرى إلى مستشفيات إسرائيلية”.

ونعت الحكومة الفلسطينية العمال السبعة، وأعلنت الحداد لثلاثة أيام وتنكيس الأعلام على المؤسسات الرسمية.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر