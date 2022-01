غوغل تشتري شركة أمن سيبراني إسرائيلية بنصف مليار دولار

اشترت شركة الإنترنت الأمريكية العملاقة غوغل شركة الأمن السيبراني الإسرائيلية سيمبليفي (Siemplify)، بحسب بيان مشترك صادر عن الشركتين.

ولم تذكر الشركتان قيمة الصفقة، إلا أن وسائل إعلام إسرائيلية منها موقع (israeldefense) المتخصص في الأخبار الأمنية قدرت أن قيمة الصفقة بلغت نحو 500 مليون دولار أمريكي.

وتأسست شركة سيمبليفي عام 2015 ولها مقرّ في تل أبيب وسط إسرائيل وآخر في مدينة نيويورك الأمريكية، وهي شركة متخصصة في توفير التنسيق الأمني والاستجابة.

وتوفر سيمبليفي حلولًا لعمليات آلية تجمع بين أدوات أمان مختلفة من خلال منصة واحدة، مما يعين فرق الأمان على الاستجابة بكفاءة للتهديدات.

