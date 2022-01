شاب أمريكي يوثق معاناته في حياته اليومية بسبب طول قامته (فيديو)

يعاني الشاب الأمريكي بو براون، من مشاكل عدة في أنشطة حياته اليومية، وذلك بسبب طول القامة التي يتمتع بها، والتي تصل إلى أكثر من 7 أقدام (نحو مترين و13 سنتيمترا).

ولجأ براون إلى توثيق تلك المشكلات من خلال مقاطع فيديو عبر حسابه على “تيك توك”، حيث يتابعه أكثر من 1.6 مليون مستخدم، وحقق ملايين المشاهدات خلال مدة وجيزة.

وأظهرت فيديوهات عدة معاناة براون في الفنادق بسبب قصر ارتفاعات الأسقف، إلى جانب أحجام الأسرّة غير المناسبة له، بينما يعد طوله ميزة لتمكّنه من الحصول على المنتجات من الأرفف العليا في المتاجر.

وفي لقطة طريفة، وثّق براون شراء شجرة عيد ميلاد طويلة للغاية، ولكنه استطاع حملها بسهولة بسبب طول قامته، إذ نظر إليه المارة على أنه يمتلك قدرات خارقة.

إلا أن المشهد الأبرز لبراون كان عندما اضطر طاقم طائرة إلى تغيير مكانه من منطقة الفئة الاقتصادية إلى درجة رجال الأعمال لتتناسب مع طوله.

ورغم أن الرحلة من كارولينا الشمالية إلى ولاية جورجيا لا تتجاوز 40 دقيقة، إلا أنها كانت مريحة للغاية، إذا ما قورنت بنظيرتها في المقعد الاقتصادي، حسب وصف براون.

@bigbeaubrown I didn’t fit on my plane so they gave me first class. It was probably because of my @cuts hoodie and joggers. They said dang this dude got CLASS. First class was still tight. #fyp #travel #tall ♬ Infinity – Jaymes Young

وأضاف في تصريحات نقلتها شبكة فوكس نيوز أن عائلته بأكملها تتمتع بطول القامة، وتقدّم له الكثير من الدعم، ومع ذلك، لا يزال يواجه بعض الصعوبات.