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شاب أمريكي يوثق معاناته في حياته اليومية بسبب طول قامته (فيديو)

اضطر طاقم الطائرة إلى تغيير مكان براون في منطقة الفئة الاقتصادية إلى درجة رجال الأعمال لتتناسب مع طوله (مواقع التواصل)
5/1/2022

يعاني الشاب الأمريكي بو براون، من مشاكل عدة في أنشطة حياته اليومية، وذلك بسبب طول القامة التي يتمتع بها، والتي تصل إلى أكثر من 7 أقدام (نحو مترين و13 سنتيمترا).

ولجأ براون إلى توثيق تلك المشكلات من خلال مقاطع فيديو عبر حسابه على “تيك توك”، حيث يتابعه أكثر من 1.6 مليون مستخدم، وحقق ملايين المشاهدات خلال مدة وجيزة.

@bigbeaubrown

This happens more than 20 times a day. #fyp #tall #reaction

♬ Pope Is a Rockstar – Sales

وأظهرت فيديوهات عدة معاناة براون في الفنادق بسبب قصر ارتفاعات الأسقف، إلى جانب أحجام الأسرّة غير المناسبة له، بينما يعد طوله ميزة لتمكّنه من الحصول على المنتجات من الأرفف العليا في المتاجر.

@bigbeaubrown

This is how you become 7’1″ #tall #MakeABunchHappen #fyp

♬ Pope Is a Rockstar – Sales

وفي لقطة طريفة، وثّق براون شراء شجرة عيد ميلاد طويلة للغاية، ولكنه استطاع حملها بسهولة بسبب طول قامته، إذ نظر إليه المارة على أنه يمتلك قدرات خارقة.

@bigbeaubrown

Hotels aren’t made for giants #ShareTheMagic #fyp #tall

♬ Pink Soldiers – 23

إلا أن المشهد الأبرز لبراون كان عندما اضطر طاقم طائرة إلى تغيير مكانه من منطقة الفئة الاقتصادية إلى درجة رجال الأعمال لتتناسب مع طوله.

ورغم أن الرحلة من كارولينا الشمالية إلى ولاية جورجيا لا تتجاوز 40 دقيقة، إلا أنها كانت مريحة للغاية، إذا ما قورنت بنظيرتها في المقعد الاقتصادي، حسب وصف براون.

@bigbeaubrown

I didn’t fit on my plane so they gave me first class. It was probably because of my @cuts hoodie and joggers. They said dang this dude got CLASS. First class was still tight. #fyp #travel #tall

♬ Infinity – Jaymes Young

وأضاف في تصريحات نقلتها شبكة فوكس نيوز أن عائلته بأكملها تتمتع بطول القامة، وتقدّم له الكثير من الدعم، ومع ذلك، لا يزال يواجه بعض الصعوبات.

@bigbeaubrown

This tree was way too heavy. You should have seen people’s faces when I walked by 😂😂my @cuts hoodie made me have super strength for sure #GiveWithAllYourHeart #christmas #fyp #tall #cutsteam

♬ It’s Beginning to Look a Lot like Christmas – Michael Bublé

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند + مواقع التواصل