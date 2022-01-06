خرائط غوغل تساعد على اعتقال زعيم مافيا هارب منذ 20 عاما (فيديو)

استطاعت السلطات الإسبانية تعقّب زعيم مافيا إيطالي هارب منذ 20 عاما والقبض عليه، وذلك بعد أن شوهد عبر تطبيق التجوّل الافتراضي من غوغل (Google Street View).

وقبضت الشرطة على (جيواشينو غامينو)، وهو قاتل أدرج اسمه ضمن قائمة رجال العصابات المطلوبين في إيطاليا، وذلك في بلدة (غالاباخار) بالقرب من العاصمة الإسبانية مدريد، حيث تزوج وقام بتغيير اسمه إلى مانويل، وعمل طاهيًا وامتلك متجرا للفواكه والخضراوات.

وأجرت شرطة صقلية تحقيقات في بحثها عن المطلوب (غامينو) الذي يبلغ من العمر 61 عاما، وصدرت بحقه مذكرة اعتقال أوربية عام 2014.

وحددت الشرطة موقع (غامينو) بدقه من خلال برنامج التجول الافتراضي في غوغل (Google Street View)، الذي التقط صورة لرجلين يتحدثان خارج متجر فواكه وخضراوات يسمى (حديقة مانو) El Huerto de Manu في (غالاباخار)، حيث اشتبهت في أن أحد الرجلين يشبه إلى حد كبير (غامينو)، واستطاعت أن تتأكد من هويته.

وألقي القبض على (غامينو) في 17 ديسمبر/ كانون الأول الماضي ، ولم يُكشَف عن التفاصيل المحيطة بالقبض عليه.

وقال مدعي مدينة باليرمو الإيطالية فرانشيسكو لو فوي، في حديث لصحيفة الغارديان البريطانية، إن “الأمر ليس كما لو كنا نقضي أيامنا في البحث في خرائط غوغل للعثور على الهاربين، فالعديد من التحقيقات قادتنا إلى إسبانيا، وخرائط غوغل ساعدتنا في تأكيد تحقيقاتنا”.

وبعد 20 عامًا من الاختباء، اعتقد (غامينو) أنه تمكن من قطع كل علاقاته بصقلية حيث توجد عائلته. وعند القبض عليه، ورد أنه قال للشرطة: “كيف وجدتموني؟ لم أتصل بعائلتي منذ 10 سنوات!”.

وينتمي (غامينو) إلى عائلة مافيا في مدينة (أغريجنتو) في صقلية وقعت في نزاع دموي مع (كوزا نوسترا) شبكة المافيا الرئيسية في صقلية في التسعينيات.

وأُلقي القبض عليه أول مرة عام 1984، وتم التحقيق معه من قبل القاضي المناهض للمافيا (جيوفاني فالكون)، الذي اغتيل على يد المافيا بانفجار سيارة مفخخة عام 1992.

وكان (غامينو) مطلوبًا بتهمة القتل العمد والعديد من الجرائم الأخرى المتعلقة بالمافيا. وألقي القبض عليه للمرة الثانية في برشلونة عام 1998، وكان يقضي عقوبة بالسجن مدى الحياة في سجن (ربيبيا) في روما عندما تمكن عام 2002 من الفرار أثناء ضجة صناعة فيلم في السجن.