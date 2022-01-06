بابا الفاتيكان: تربية الحيوانات الأليفة بدلا من الإنجاب “أنانية”

أعرب بابا الفاتيكان فرانسيس عن أسفه لكون الحيوانات الأليفة “تحل محل الأطفال” أحيانًا، مؤكدًا أهمية الأبوة والأمومة والتبني.

وقال فرانسيس خلال عظته الأسبوعية في الفاتيكان إن “ثمة نوعًا من الأنانية. وكثير من الأزواج ليس لديهم أطفال لأنهم لا يريدون، أو ينجبون طفلًا واحدًا فقط لأنهم لا يريدون غيره، لكن لديهم كلبان، وقطتان.. نعم، إنَّ الكلاب والقطط تحلّ محلّ الأطفال. نعم، إنه أمر مضحك، أفهم ذلك، لكنه حقيقة”.

وأضاف “هذا الإنكار للأبوة والأمومة يقلّل من قيمتنا ويسلبنا بشريّتنا. وبذلك تصبح الحضارة عتيقة وبدون إنسانيّة لأنها فقدت غنى الأبوة والأمومة. إن البلد الذي ليس لديه أطفال يعاني”.

وحضّ البابا الأزواج الذين لا يستطيعون “إنجاب الأطفال” على التفكير “في التبني”. وقال “إنجاب طفل يمثل مخاطرة على الدوام وكذلك التبنّي. ولكن ما هو أخطر هو ألا يكون لديك ابن. ما هو أخطر هو إنكار الأبوة، وإنكار الأمومة”. ودعا إلى عدم الخوف “من اختيار طريق التبني”.

وسبق للبابا الأرجنتيني أن أسف لما سمّاه “الشتاء الديمغرافي” وللتراجع الحاد في نسبة الولادات.

وأثارت خطبة بابا الفاتيكان حول تربية الحيوانات الأليفة ضجّة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي في العالم.